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Продюсера Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании – теперь двойном
03.11.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Голливудская актриса Пас де ла Уэрта обвинила скандального продюсера Харви Вайнштейна в двойном изнасиловании в 2010 году, сообщило издание
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
По словам актрисы, первый инцидент произошел в ноябре 2010-го, а затем все повторилось месяцем позже.
"Он изнасиловал меня", – заявила ла Уэрта.
Она также сообщила, что Вайнштейн после произошедшего обещал роль в пьесе, но впоследствии так и не связался с ней.
По информации Vanity Fair, актрису уже допросил детектив полиции Нью-Йорка Николас ДиГаудио, который занимается делом Вайнштейна. Его материалы уже были переданы окружному прокурору, который рассматривает возможность выдвижения обвинений.
Скандал вокруг одного из самых знаменитых продюсеров Голливуда разгорелся в октябре: множество актрис и знаменитостей обвинили его в домогательствах. Вайнштейна уже исключили из киноакадемии и уволили из его собственной компании, а вся история положила начало целой серии признаний актрис о домогательствах, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие.
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Актриса заявила, что Вайнштейн после произошедшего обещал роль в пьесе, но впоследствии так и не связался с ней.
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