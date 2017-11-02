ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продюсера Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании – теперь двойном

03.11.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Голливудская актриса Пас де ла Уэрта обвинила скандального продюсера Харви Вайнштейна в двойном изнасиловании в 2010 году, сообщило издание Vanity Fair.

Продюсера Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании – теперь двойном
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Режиссер Тарантино больше не будет снимать фильмы в студии Вайнштейна

По словам актрисы, первый инцидент произошел в ноябре 2010-го, а затем все повторилось месяцем позже.

"Он изнасиловал меня", – заявила ла Уэрта.

Она также сообщила, что Вайнштейн после произошедшего обещал роль в пьесе, но впоследствии так и не связался с ней.

По информации Vanity Fair, актрису уже допросил детектив полиции Нью-Йорка Николас ДиГаудио, который занимается делом Вайнштейна. Его материалы уже были переданы окружному прокурору, который рассматривает возможность выдвижения обвинений.

Скандал вокруг одного из самых знаменитых продюсеров Голливуда разгорелся в октябре: множество актрис и знаменитостей обвинили его в домогательствах. Вайнштейна уже исключили из киноакадемии и уволили из его собственной компании, а вся история положила начало целой серии признаний актрис о домогательствах, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие.

Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что для съемок своего нового фильма не будет пользоваться услугами студии The Weinstein Company.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса заявила, что Вайнштейн после произошедшего обещал роль в пьесе, но впоследствии так и не связался с ней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Большая перемена. В гомельской школе с приходом нового директора переругались и педагоги, и родители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика