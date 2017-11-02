Продюсера Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании – теперь двойном

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Голливудская актриса Пас де ла Уэрта обвинила скандального продюсера Харви Вайнштейна в двойном изнасиловании в 2010 году, сообщило издание Vanity Fair .



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Режиссер Тарантино больше не будет снимать фильмы в студии Вайнштейна

По словам актрисы, первый инцидент произошел в ноябре 2010-го, а затем все повторилось месяцем позже.

"Он изнасиловал меня", – заявила ла Уэрта.

Она также сообщила, что Вайнштейн после произошедшего обещал роль в пьесе, но впоследствии так и не связался с ней.

По информации Vanity Fair, актрису уже допросил детектив полиции Нью-Йорка Николас ДиГаудио, который занимается делом Вайнштейна. Его материалы уже были переданы окружному прокурору, который рассматривает возможность выдвижения обвинений.

Скандал вокруг одного из самых знаменитых продюсеров Голливуда разгорелся в октябре: множество актрис и знаменитостей обвинили его в домогательствах. Вайнштейна уже исключили из киноакадемии и уволили из его собственной компании, а вся история положила начало целой серии признаний актрис о домогательствах, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие.

Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что для съемок своего нового фильма не будет пользоваться услугами студии The Weinstein Company .