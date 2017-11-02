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Кейт Миддлтон беременна двойней
03.11.2017 14:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон станут родителями двойни, сообщают британские СМИ со ссылкой на источник в Кенсингтонском дворце.
Отмечается, что неожиданная новость стала для Кейт и Уильяма большим сюрпризом. Они пока не определились с именами для будущих детей. Также СМИ сообщили, что это будут девочки.
О беременности Кейт стало известно в сентябре. Позже во дворце отметили, что роды планируются на апрель 2018 года.
У супругов уже есть двое детей — четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Двойняшки станут пятыми и шестыми в очереди на британский престол — после сына королевы Чарльза, принца Уильяма, своего брата — юного принца Джорджа, и сестры — принцессы Шарлотты.
К слову, апрель
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Пополнение в британской королевской семье должно произойти в апреле следующего года.
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