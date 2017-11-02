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Кейт Миддлтон беременна двойней

03.11.2017 14:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон станут родителями двойни, сообщают британские СМИ со ссылкой на источник в Кенсингтонском дворце.

Отмечается, что неожиданная новость стала для Кейт и Уильяма большим сюрпризом. Они пока не определились с именами для будущих детей. Также СМИ сообщили, что это будут девочки.

Кейт Миддлтон беременна двойней
© YouTube / Jason Ashfield
Кейт Миддлтон станцевала с медвежонком Паддингтоном на вокзале

О беременности Кейт стало известно в сентябре. Позже во дворце отметили, что роды планируются на апрель 2018 года.

У супругов уже есть двое детей — четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Двойняшки станут пятыми и шестыми в очереди на британский престол — после сына королевы Чарльза, принца Уильяма, своего брата — юного принца Джорджа, и сестры — принцессы Шарлотты.

К слову, апрель будет богат на события для королевской семьи. В этом месяце свои дни рождения отметят королева Елизавета II и юный Джордж Кембриджский. Также 29 апреля Кейт и Уильям отпразднуют седьмую годовщину свадьбы.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Пополнение в британской королевской семье должно произойти в апреле следующего года.

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