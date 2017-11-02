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Новая редакция декрета №3 направлена на обеспечение занятости населения - Минтруда
03.11.2017 14:39 — Новости Общества | БелТА
Андрей Лобович. Фото из архива
3 ноября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция декрета №3 направлена на обеспечение занятости населения. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович в ходе выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, посвященного созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения, передает корреспондент БЕЛТА.
"Новая редакция декрета имеет совершенно другой подход. Она направлена на обеспечение занятости, а не на уплату какого-то сбора", - заметил Андрей Лобович.
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3 ноября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция декрета №3 направлена на обеспечение занятости населения. Об этом заявил сегодня первый заместитель...
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Архив (Новости Общества)
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