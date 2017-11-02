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Белорусским солдатам больше не придется носить шапки-ушанки

03.11.2017 14:37 — Новости Общества | БДГ  
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В Вооруженных Силах Беларуси усовершенствуют боевую форму одежды, сообщил начальник 1‑го отдела вещевого управления Министерства обороны Сергей Швед.

По его словам, с августа уже идет опытная эксплуатация новых камуфлированных хлопчатобумажных фуражек и летних хлопчатобумажных курток и брюк новой конструкции из новой ткани. Ткань она обладает улучшенными характеристиками (малый вес, повышенная износостойкость, более прочное окрашивание), сообщает «Во славу Родины».

Конструкция костюмов предусматривает их ношение без ремня, навыпуск, в заправку.

С декабря начнется опытная эксплуатация новых образцов зимних хлопчатобумажных курток с текстильным воротником, у которых воротник изготовлен стоечкой из флиса (без использования искусственного меха), а съемный утеплитель является отдельным предметом.

Также при ношении боевой формы вместо кожаного черного ремня планируется ввести поясной текстильный ремень защитного цвета, а вместо зимней шапки-ушанки - вязаную шапку защитного цвета. Дополнительно рассматривается полушерстяной джемпер оливкового цвета и зимние юфтевые ботинки с высокими берцами.

Напомним, что Министерство обороны начало проверки частей, где были факты дедовщины. Проверки проводятся с целью выявления и профилактики нарушений уставных правил взаимоотношений, а также для того, чтобы обезопасить прохождение военной службы.

 
 
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В Вооруженных Силах Беларуси усовершенствуют боевую форму одежды, сообщил начальник 1‑го отдела вещевого управления Министерства обороны Сергей Швед.

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