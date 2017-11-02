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Белорусским солдатам больше не придется носить шапки-ушанки
03.11.2017 14:37 — Новости Общества | БДГ
В Вооруженных Силах Беларуси усовершенствуют боевую форму одежды, сообщил начальник 1‑го отдела вещевого управления Министерства обороны Сергей Швед.
По его словам, с августа уже идет опытная эксплуатация новых камуфлированных хлопчатобумажных фуражек и летних хлопчатобумажных курток и брюк новой конструкции из новой ткани. Ткань она обладает улучшенными характеристиками (малый вес, повышенная износостойкость, более прочное окрашивание), сообщает
Конструкция костюмов предусматривает их ношение без ремня, навыпуск, в заправку.
С декабря начнется опытная эксплуатация новых образцов зимних хлопчатобумажных курток с текстильным воротником, у которых воротник изготовлен стоечкой из флиса (без использования искусственного меха), а съемный утеплитель является отдельным предметом.
Также при ношении боевой формы вместо кожаного черного ремня планируется ввести поясной текстильный ремень защитного цвета, а вместо зимней шапки-ушанки - вязаную шапку защитного цвета. Дополнительно рассматривается полушерстяной джемпер оливкового цвета и зимние юфтевые ботинки с высокими берцами.
Напомним, что Министерство обороны
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В Вооруженных Силах Беларуси усовершенствуют боевую форму одежды, сообщил начальник 1‑го отдела вещевого управления Министерства обороны Сергей Швед.
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