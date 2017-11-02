Белорусским солдатам больше не придется носить шапки-ушанки

В Вооруженных Силах Беларуси усовершенствуют боевую форму одежды, сообщил начальник 1‑го отдела вещевого управления Министерства обороны Сергей Швед.

По его словам, с августа уже идет опытная эксплуатация новых камуфлированных хлопчатобумажных фуражек и летних хлопчатобумажных курток и брюк новой конструкции из новой ткани. Ткань она обладает улучшенными характеристиками (малый вес, повышенная износостойкость, более прочное окрашивание), сообщает «Во славу Родины» .

Конструкция костюмов предусматривает их ношение без ремня, навыпуск, в заправку.

С декабря начнется опытная эксплуатация новых образцов зимних хлопчатобумажных курток с текстильным воротником, у которых воротник изготовлен стоечкой из флиса (без использования искусственного меха), а съемный утеплитель является отдельным предметом.

Также при ношении боевой формы вместо кожаного черного ремня планируется ввести поясной текстильный ремень защитного цвета, а вместо зимней шапки-ушанки - вязаную шапку защитного цвета. Дополнительно рассматривается полушерстяной джемпер оливкового цвета и зимние юфтевые ботинки с высокими берцами.