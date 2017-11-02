Беларусь в развитии среднего образования ориентируется на финский опыт - Марзалюк

3 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В развитии базового среднего образования Беларусь ориентируется на финский опыт. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму", передает корреспондент БЕЛТА.

"На финском опыте во многом основана эстонская модель образования. На нем же основаны образовательные модели Сингапура и Китая. На сегодняшний день именно эти модели лучшие в мире. Министерство образования видит идеальную модель образования такой, какая она есть в этих странах. С этим связана в том числе попытка оказаться от экзаменов после четвертого класса при поступлении в гимназии", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, Министерство образования подготовило нормативный правовой акт по гимназиям. "Гимназии будут. Они не будут тем же самым, чем являются обыкновенные школы. Но экзаменов таких, какими они были до сих пор, в пятом классе не будет", - отметил Игорь Марзалюк. Он добавил, что школам будет предоставлено право открывать гимназические классы в случае их востребованности и при наличии соответствующей квалификации.-0-