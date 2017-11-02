ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь в развитии среднего образования ориентируется на финский опыт - Марзалюк

03.11.2017 14:49 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

3 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В развитии базового среднего образования Беларусь ориентируется на финский опыт. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму", передает корреспондент БЕЛТА.

"На финском опыте во многом основана эстонская модель образования. На нем же основаны образовательные модели Сингапура и Китая. На сегодняшний день именно эти модели лучшие в мире. Министерство образования видит идеальную модель образования такой, какая она есть в этих странах. С этим связана в том числе попытка оказаться от экзаменов после четвертого класса при поступлении в гимназии", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, Министерство образования подготовило нормативный правовой акт по гимназиям. "Гимназии будут. Они не будут тем же самым, чем являются обыкновенные школы. Но экзаменов таких, какими они были до сих пор, в пятом классе не будет", - отметил Игорь Марзалюк. Он добавил, что школам будет предоставлено право открывать гимназические классы в случае их востребованности и при наличии соответствующей квалификации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В развитии базового среднего образования Беларусь ориентируется на финский опыт. Об этом заявил председатель Постоянной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новая редакция декрета №3 направлена на обеспечение занятости населения - Минтруда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика