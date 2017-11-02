Центр современного искусства: закрытие выставки с Лениным плановое

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Выставка "Время женщин" изначально задумывалась как арт-инсталляция, ее закрытие было запланированным, заявили Sputnik в Витебском Центре современного искусства.



© Sputnik / Артем Бордовский Выставка значков, посвященных Октябрьской революции, открылась в Минске

Накануне многие издания сообщили об удивительном экспонате на выставке "Время женщин" — голове Владимира Ленина из холодца в рамках проекта "12 ножей в спину революции" Анастасии Гончаровой.

Как стало известно в пятницу, выставку в Центре современного искусства закрыли, там демонтируют все арт-объекты. Ряд изданий связали это с экспонатом в виде головы Ленина.

"Выставка изначально планировалась как арт-инсталляция. Ее закрытие было запланированным, сейчас мы будем готовить другую экспозицию", — заверили Sputnik в Центре современного искусства.

Закрытие выставки с головой Ленина в Центре связывать не хотят, а предположения с подобной причинно-следственной связью назвали интерпретациями.

В официальных интернет-сообществах витебского ЦСИ информации о датах проведения проекта "Время женщин" не было опубликовано, однако на афишах местных интернет-СМИ указано, что она должна была продлиться до среды.