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Отбывающему арест Статкевичу суд дал еще 10 суток

03.11.2017 15:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Суд Московского района Минска назначал оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет 7 октября возле Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина, сообщила в своем аккаунте в ФБ жена политика Марина Адамович.

Статкевич в настоящее время отбывает пять суток ареста за несанкционированную акцию против белорусско-российских военных учений "Запад-2017", которая прошла в начале сентября в Минске.

Жена политика сообщила, что ей пришло по почте уведомление о том, что суд московского района назначил ему 10 суток ареста за пикет возле центра изоляции. В тот день журналисты и правозащитники встретили Статкевича, вышедшего на свободу после 15 суток ареста. Эти 15 суток ареста ему были назначены за участие в несанкционированной акции 3 июля, когда в стране отмечался государственный праздник — День Независимости.

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Статкевич находится в ЦИП, где отбывает 5 суток ареста. Он должен был выйти 4 ноября. Как ранее сообщал Sputnik, политик был задержан 30 октября возле здания КГБ в Минске, когда участвовал а акции оппозиции "Цепь памяти".

 
Теги: Минск
 
 
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Оппозиционный политик выйдет из ЦИП на улице Окрестина в середине ноября.

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