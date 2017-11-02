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Решение по системе зачисления в пятые классы гимназий будет принято до конца ноября - Марзалюк

03.11.2017 15:40 — Новости Общества | БелТА  
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3 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Окончательное решение по системе зачисления в пятые классы гимназий будет принято до конца ноября. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк на полях конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

"Изменения в среднем образовании будут. Это однозначно. Гимназии останутся. Сейчас рабочая группа определяет критерии, по которым будут в них зачисляться. Основным будет успеваемость. Думаю, что к парламентским слушаниям по образованию, которые запланированы на 29 ноября, будут расставлены все точки над "i", - сообщил Игорь Марзалюк.

При этом он подчеркнул, что гимназии не будут приравнены к обычным школам. "Гимназии не превратятся в школы, количество часов английского языка останется прежним. Там, где в обычных школы посчитают возможным ввести гимназические классы, у них будет такая возможность. И количество часов английского языка будет увеличено. Если есть талантливые дети, и родители не хотят их возить из Уручья в центр, для них сделают гимназические класс", - сказал депутат.

Игорь Марзалюк отметил, что в обществе развернулась дискуссия относительно необходимости тех или иных нововведений. "С моей точки зрения, мнение родителей, преподавателей должно учитываться. Если кто-то думает, что все уже решено, тот ошибается", - сказал он.

Предполагается, что для внедрения изменений в системе базового среднего образования будет предусмотрен переходный период до 2020 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Окончательное решение по системе зачисления в пятые классы гимназий будет принято до конца ноября. Об этом заявил сегодня...

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