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Приговор "витебской роженице" отменили

03.11.2017 16:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Приговор в отношении Ольги Степановой, потерявшей в домашних родах ребенка, отменен. Такое решение принял Витебский областной суд, который рассмотрел в пятницу в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Степановой, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

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© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
Витебская роженица Ольга Степанова: "не исключаю еще одних родов дома"

Отменив приговор суда первой инстанции, Витебский областной суд также направил это уголовное дело на новое судебное разбирательство. Мера пресечения обвиняемой в виде подписки о невыезде оставлена без изменения.

В феврале 2017 года Степанова родила дома ребенка, который умер через несколько часов от аспирации околоплодными водами. В ходе следствия было установлено, что в беседах с медиками женщина дала понять, что настроена рожать дома. Сама Степанова позже говорила журналистам, что хоть и является сторонницей домашних родов и первую дочь рожала дома в Санкт-Петербурге, в отношении вторых родов окончательного решения не принимала. Роды, по ее словам были скоротечными.

В сентябре суд Железнодорожного района Витебска признал Степанову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК Республики Беларусь (причинении смерти по неосторожности). И назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

Степанова с приговором не согласилась, подала апелляцию, а также записала видеообращение к президенту страны, в котором изложила свою версию развития событий, а также перечислила ряд нарушений, которые допустили, по ее мнению, сначала медики, когда пытались спасти ее новорожденную дочь, а затем эксперты в ходе судебного процесса.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Витебский областной суд рассмотрел апелляцию по делу Ольги Степановой, потерявшей в домашних родах ребенка, и отправил дело на новое судебное разбирательство.

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