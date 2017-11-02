Новая редакция декрета №3 направлена на обеспечение занятости населения - Минтруда

Андрей Лобович. Фото из архива

3 ноября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция декрета №3 направлена на обеспечение занятости населения. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович в ходе выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, посвященного созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новая редакция декрета имеет совершенно другой подход. Она направлена на обеспечение занятости, а не на уплату какого-то сбора", - заметил Андрей Лобович.

Говоря о современных тенденциях на рынке труда Беларуси, Андрей Лобович отметил, что в текущем году наблюдается увеличение количества заявленных нанимателями вакансий. Соответственно, на фоне снижения количества безработных уменьшается и коэффициент напряженности. "То есть вакансий фактически в два раза больше, чем зарегистрированных безработных в стране, - сказал он. - Вроде бы ситуация неплохая получается, есть где работать. Но мы практически по каждому региону имеем такую ситуацию, как дисбаланс спроса и предложения". Андрей Лобович обратил внимание, что зачастую по регионам требуются специалисты с конкретными навыками и компетенциями, в то время как зарегистрированные безработные ими не обладают, из-за чего наниматели не устраивают их на свои предприятия.

По словам первого замминистра, в настоящее время ведется работа по подготовке планов развития на 2018 год, которые будут разрабатываться фактически на уровне каждого района. "В этих планах одним из ключевых блоков наравне с инвестиционной деятельностью, развитием экономических показателей должен стать блок именно по трудовых ресурсам, кадровому потенциалу в каждом регионе",- подчеркнул он.-0-