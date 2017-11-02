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Стал известен график работы минского транспорта в выходные
03.11.2017 16:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. График работы общественного транспорта в столице на предстоящие длинные ноябрьские выходные опубликован столичными чиновниками.
© Sputnik / Виктор Толочко
Благодаря празднованию 100-летия Октябрьской революции белорусов ждут длинные выходные: после рабочей субботы большинство будет отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник.
О графике своей работы в эти дни уже сообщили и столичные транспортники. Так, 4 ноября метро будет ходить как в обычный рабочий день, а в воскресенье, понедельник и вторник — по графику воскресного.
Также по графику буднего будет ходить и наземный транспорт в субботу. Уже 5 ноября троллейбусы, трамваи и автобусы поедут по графику субботы, а 6 и 7 числа — как по воскресеньям.
Кроме этого,
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В предстоящие выходные 5,6 и 7 ноября минский метрополитен будет работать как в воскресенья.
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