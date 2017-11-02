Стал известен график работы минского транспорта в выходные

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. График работы общественного транспорта в столице на предстоящие длинные ноябрьские выходные опубликован столичными чиновниками.



© Sputnik / Виктор Толочко Белпочта опубликовала график выплаты пенсий на "больших" выходных

Благодаря празднованию 100-летия Октябрьской революции белорусов ждут длинные выходные: после рабочей субботы большинство будет отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник.

О графике своей работы в эти дни уже сообщили и столичные транспортники. Так, 4 ноября метро будет ходить как в обычный рабочий день, а в воскресенье, понедельник и вторник — по графику воскресного.

Также по графику буднего будет ходить и наземный транспорт в субботу. Уже 5 ноября троллейбусы, трамваи и автобусы поедут по графику субботы, а 6 и 7 числа — как по воскресеньям.

Кроме этого, на выходные меняют график работы учреждения здравоохранения , культуры, образования и иные объекты. О расписании работы узнавайте в профильных ведомствах.

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