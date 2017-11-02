|
В преддверии выходных: почти 400 легковушек ждут выезда в Польшу
03.11.2017 17:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Очередь из 381 легкового автомобиля в преддверии больших выходных образовалась в пунктах пропуска на белорусской границе, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета РБ.
© Sputnik/ Владимир Корнев
По данным ведомства, по состоянию на 16:00 больше всего машин скопилось в пункте пропуска (ПП) "Брест", где функционирует система электронной очереди транспорта. Здесь "застряли" 160 машин.
В ПП "Брузги" стоит 91 легковушка, в ПП "Берестовица" — 63, в ПП "Домачево" — 50, а в ПП "Песчатка" — 17.
Очереди также образовались на белорусско-литовской границе. В пунктах пропуска на выезде из Беларуси стоят 271 грузовых автомобилей и 75 легковых.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего машин скопилось в пункте пропуска "Брест" с системой электронной очереди транспорта.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии