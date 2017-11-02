В преддверии выходных: почти 400 легковушек ждут выезда в Польшу

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Очередь из 381 легкового автомобиля в преддверии больших выходных образовалась в пунктах пропуска на белорусской границе, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета РБ.



© Sputnik/ Владимир Корнев ГПК: в ближайшие дни в Польше будет ограничено движение грузовиков

По данным ведомства, по состоянию на 16:00 больше всего машин скопилось в пункте пропуска (ПП) "Брест", где функционирует система электронной очереди транспорта. Здесь "застряли" 160 машин.

В ПП "Брузги" стоит 91 легковушка, в ПП "Берестовица" — 63, в ПП "Домачево" — 50, а в ПП "Песчатка" — 17.

Очереди также образовались на белорусско-литовской границе. В пунктах пропуска на выезде из Беларуси стоят 271 грузовых автомобилей и 75 легковых.