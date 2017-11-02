Зарплаты некоторых бюджетников с 1 декабря планируется повысить

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарплаты некоторым бюджетникам планируется повысить уже до конца этого года, соответствующий документ находится на рассмотрении в Совмине. Об этом рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире канала "Столичное телевидение" , сообщает БЕЛТА.

Прибавка коснется в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора. В среднем планируется увеличение выплат на 7%. Но окончательные цифры будут рассчитаны индивидуально. При этом для выхода на среднюю зарплату в Br1 тыс. нужно повышать эффективность реального сектора экономики. "Рост зарплаты находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана, - сказал Андрей Лобович. - Последние решения правительства по поддержке бюджетного сектора - это рост ставки 1-го разряда с 1 сентября с Br31 до Br33. Сейчас подготовлен проект постановления Совета Министров об увеличении зарплаты низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора. Мы планировали, что это будет с 1 декабря".

В центре внимания депутатов и вопросы занятости населения. Сейчас в стране около 27 тыс. безработных. Этот показатель ниже, чем в 2016 году, что говорит об улучшении ситуации в этой сфере.-0-