ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты некоторых бюджетников с 1 декабря планируется повысить

03.11.2017 17:13 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Зарплаты некоторых бюджетников с 1 декабря планируется повысить
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарплаты некоторым бюджетникам планируется повысить уже до конца этого года, соответствующий документ находится на рассмотрении в Совмине. Об этом рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире канала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.

Прибавка коснется в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора. В среднем планируется увеличение выплат на 7%. Но окончательные цифры будут рассчитаны индивидуально. При этом для выхода на среднюю зарплату в Br1 тыс. нужно повышать эффективность реального сектора экономики. "Рост зарплаты находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана, - сказал Андрей Лобович. - Последние решения правительства по поддержке бюджетного сектора - это рост ставки 1-го разряда с 1 сентября с Br31 до Br33. Сейчас подготовлен проект постановления Совета Министров об увеличении зарплаты низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора. Мы планировали, что это будет с 1 декабря".

В центре внимания депутатов и вопросы занятости населения. Сейчас в стране около 27 тыс. безработных. Этот показатель ниже, чем в 2016 году, что говорит об улучшении ситуации в этой сфере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 132
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарплаты некоторым бюджетникам планируется повысить уже до конца этого года, соответствующий документ находится на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В преддверии выходных: почти 400 легковушек ждут выезда в Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика