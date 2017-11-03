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Теннисистку Шарапову обвинили в мошенничестве в Индии

03.11.2017 20:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала фигурантом уголовного дела против застройщика в Индии, сообщает Times of India.

Жительница индийского города Гургаон Бавана Агарвал в 2013 году вместе с 1500 другими клиентами инвестировала деньги в элитный жилой комплекс, который должен был быть построен в 2016 году. Однако до сих пор дом так и не начали строить. По словам Агарвал ее, как и многих других, заинтересовала реклама проекта, в которой снялась Шарапова. Россиянка в рекламном ролике обещала будущим жителям теннисную школу и магазины спортивной одежды на территории комплекса. Агарвал через своего адвоката направила жалобу в суд Дели против компании, ее директоров и Шараповой.

"Шарапова не только агрессивно продвигала мошенническую деятельность обвиняемых, но и публично поддерживала проект в глазах публики и, следовательно, (является) участницей преступного заговора", — говорится в тексте жалобы.

Адвокат истицы заявил, что после распоряжения суда полиция должна зарегистрировать обращение и изучить дело. По его словам, российская теннисистка приезжала в Индию несколько раз в 2013 году, чтобы встретиться с потенциальными покупателями недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсменка снялась в рекламе современного жилого комплекса, который планировалось сдать год назад, но строить его так и не начали.

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