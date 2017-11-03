Сто лет Октября: эксперты о достижениях и уроках революции 1917 года

Спустя 100 лет после Октябрьской революции звучат разные мнения о ее предпосылках и причинах, значимости и последствиях. Одно можно сказать точно - события 1917 года, без преувеличения, изменили ход истории, в том числе Беларуси. В преддверии знаковой даты корреспонденты БЕЛТА обратились к экспертам за оценкой уроков и наследия Октябрьской революции для современного белорусского общества.

Ведущий научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории НАН Михаил Смольянинов:

- Октябрьская революция, конечно, была крупным социальным потрясением. Она имела огромное значение не только для Российской империи, но и для всего мира. В результате революции и Первой мировой войны распались четыре империи - Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. На этих землях образовался ряд самостоятельных государств, в том числе БССР. Октябрьская революция освободила народы от социально-экономического и национального гнета.

Большевики занялись решением вопросов войны и мира, социальных и экономических вопросов, которых много назрело во время войны. Они изменили государственное устройство, осуществили социально-экономические реформы, которые изменили общество. К началу Второй мировой войны СССР уже многого достиг в научном, техническом, экономическом плане, что помогло отстоять страну перед страшным врагом. А к 1990-м годам произошло и освоение космического пространства, и развитие научно-технического комплекса, народного хозяйства. Все эти достижения мы унаследовали.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк:

- В октябре 1917 года произошла именно революция - не переворот. Если бы не Октябрь, мир был бы совершенно другим. И не факт, что он был бы лучше. К этому событию можно относиться и позитивно, и негативно.

Это часть нашей истории, в которой нашлось место и трагедии, и созиданию. Не стоит забывать, что Октябрьская революция стала символом веры для многих наших предшественников.

Лично я против революций в принципе - это всегда беззаконие, откат назад. Так было в 17 веке в Англии, в 18-м во Франции, то же произошло в России в 20-м. Но революция, к сожалению, - это своего рода повивальная бабка истории. Необходимость в ней возникает тогда, когда власть безграмотна. Если в стране 1-2% населения получают все, а остальные ничего, то происходит то, что произошло в 1917 году. Это самый главный урок Октября, и мы его должны усвоить.

Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин:

- Причиной октябрьских событий 1917 года послужила совокупность проблем: нерешенными оставались земельный и национальный вопросы, экономика не справлялась с нагрузкой мировой войны. А политический режим оказался не способен все эти проблемы разрешить. То, что к власти пришли именно большевики - тоже неслучайно. Сегодня их привыкли представлять как упрямых и несговорчивых фундаменталистов - но ничего подобного. Большевики шли на немыслимые для многих компромиссы, которые малоизвестны и абсолютно не вписываются в стереотипы.

Лидеры большевиков были дальновидными политиками. Они сделали ставку на тех, в чьих руках было оружие - солдат. В то время в Минске, например, их было больше, чем гражданского населения. Кстати, здесь октябрьский переворот сначала потерпел поражение. Чтобы спасти ситуацию, большевики предприняли маневр - в Комитет спасения революции они согласились войти вместе с эсерами и меньшевиками, сделав вид, что помирились с ними, а потом привели бронепоезд, свергли политических противников и утвердили свою власть. С Беларусью связан еще один интересный эпизод. Могилев был одним из центров государства - там находилась Ставка Верховного главнокомандующего. Руководство армией к тому времени взял на себя сам император Николай II. Борьба за Могилев была одним из ключевых этапов Октябрьской революции. Судьба революции решалась и на белорусской земле.

Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Виталий Мисевец:

- Объективно и взвешенно оценивая итоги Октябрьской революции 1917 года, трудно оспорить тот факт, что на смену Российской империи пришла империя советская - мощная индустриальная держава. Грамотность населения стала всеобщей, а союзная наука достигла наивысших высот. Многие десятилетия СССР находился в числе ведущих мировых держав, постоянно конкурируя в политических, экономических, научных, социальных, культурных и военных сферах. В то же время сложно забыть цену, которую заплатили народы за эти достижения: в результате террора и социальных экспериментов погибли десятки миллионов человек, сломано бесчисленное множество судеб, миллионы граждан эмигрировали. Большой ошибкой советской власти и Коммунистической партии была борьба с религией, и в частности, с православием. Она привела к тому, что многие люди отвернулись от власти и партии.

Споры и дискуссии о том, была ли Октябрьская революция главным событием XX века или трагической ошибкой истории, продолжаются по сей день. Но допускать нигилизм в оценках нельзя: всегда полезно получать, пусть порой и запоздалые, но ценные уроки истории.

Заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Сергей Третьяк:

- Октябрьская революция открыла для Беларуси практический путь к созданию своего государства. Мало провозгласить право наций на самоопределение и признать его - государство еще должно дать согласие на практическую реализацию этого права. Временное правительство такого согласия не давало, оно стояло на позициях унитарной и неделимой России. А большевики проявили политическую дальновидность. Да, они начинали как социалистические унитаристы и считали, что унитарное государство все-таки предпочтительнее федеративного, но они поняли, что если малые народы хотят иметь свое государство - надо им это государство дать, чтобы малые народы из потенциальных врагов революции превратились в ее потенциальных союзников.

После Октябрьской революции произошло самоопределение Беларуси, создание национального государства на советской основе. В пользу именно этой формы государственности говорили настроения белорусского общества, привлекательность политической программы большевиков, политическая мощь Коммунистической партии, возросшая военная мощь Советской России на Западном фронте. БССР изначально заняла территорию шести уездов бывшей Минской губернии - лишь часть Центральной Беларуси. Но маленькая республика с площадью всего 50 тыс. кв.км и населением в 1,5 млн человек стала одним из соучредителей Советского Союза и собрала вокруг себя сначала восточнобелорусские, а затем и западнобелорусские земли. Современная Беларусь - прямой наследник и правопреемник БССР, а БССР стала возможна только после Октябрьской революции.-0-