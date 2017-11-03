Женская месть: домогательства явились лишь предлогом отставки Фэллона

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон лишился поста главы министерства обороны Великобритании из-за начатых им же интриг в кабинете министров, сообщают мировые СМИ.

Инициатором отставки Фэллона стала лидер палаты общин Андреа Лидсом, узнавшая, что министр хочет от нее избавиться. Ранее Фэллон действительно заявлял о необходимости избавиться в кабинете министров от персоналий, выступающих за Brexit. В их числе упоминалась и Линдсом.

Парламентарий узнала о замыслах министра и успела нанести предупреждающий удар. Она пожаловалась главе правительства Терезе Мэй на домогательства со стороны министра.

По данным СМИ, женщина заявила, что Фэллон обнимал ее и говорил, что "знает, где он может согреть свои руки".

Ранее Sputnik Беларусь сообщал, что министр обороны Великобритании подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. Об инциденте, который произошел 15 лет назад, рассказала политобозреватель Джулия Хартли-Брюер. По ее словам, во время конференции Консервативной партии Фэллон несколько раз пытался положить руку ей на колено. Министр, в свою очередь, признался в некоторой вольности в отношении Хартли-Брюер, однако сказал, что он извинился за свои действия.

За последнее время мир узнал о многочисленных фактах сексуальных домогательств, в большинстве своем связанных с участием известных представителей шоу-бизнеса, киноиндустрии и спортивного мира. Среди них — актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман , продюсер Харви Вайнштейн , а также олимпийский чемпион