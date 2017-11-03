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Женская месть: домогательства явились лишь предлогом отставки Фэллона
04.11.2017 08:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон лишился поста главы министерства обороны Великобритании из-за начатых им же интриг в кабинете министров, сообщают мировые СМИ.
Инициатором отставки Фэллона стала лидер палаты общин Андреа Лидсом, узнавшая, что министр хочет от нее избавиться. Ранее Фэллон действительно заявлял о необходимости избавиться в кабинете министров от персоналий, выступающих за Brexit. В их числе упоминалась и Линдсом.
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Парламентарий узнала о замыслах министра и успела нанести предупреждающий удар. Она пожаловалась главе правительства Терезе Мэй на домогательства со стороны министра.
По данным СМИ, женщина заявила, что Фэллон обнимал ее и говорил, что "знает, где он может согреть свои руки".
Ранее Sputnik Беларусь сообщал, что министр обороны Великобритании
За последнее время мир узнал о многочисленных фактах сексуальных домогательств, в большинстве своем связанных с участием известных представителей шоу-бизнеса, киноиндустрии и спортивного мира. Среди них — актеры
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Отставка министра обороны Майкла Фэллона, как выяснилось, связана с его интригами в Кабинете министров Великобритании.
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