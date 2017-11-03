ЦРУ: Освальд после убийства Кеннеди хотел скрыться в СССР

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Убийца 35-го американского президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальд в 1963 году мог попробовать скрыться в Советском Союзе, свидетельствует из обнародованных в пятницу 3 ноября документов Центрального разведывательного управления США.



© Pixabay Трамп собирается опубликовать все документы по делу об убийстве Кеннеди

В пятницу ЦРУ опубликовало меморандум, который состоит из почти 700 документов, связанных с событиями в Далласе 1963 года.

"Он думал только о мирном переезде в Советский Союз, но, возможно, был в процессе получения бумаг, чтобы быстро сбежать после убийства", – говорится в документе управления за 24 ноября 1963 года.

Кроме того, стало известно, что убийца Кеннеди, не был связан с ЦРУ: в меморандуме от 1975 года данные слухи названы "беспочвенными". При этом управление после подробного изучения архивов, проведенного в 1970-е, также не нашло доказательств сотрудничества Освальда с другими спецслужбами США.

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Обнародовать архивы ЦРУ по убийству 35-го президента Штатов распорядился нынешний глава государства Дональд Трамп. Неделю назад были опубликованы 2,8 тысячи документов – их выложили на сайте национального архива. В предыдущий раз публикация бумаг по делу Кеннеди состоялась 24 июля – тогда рассекретили 3,9 тысячи документов .

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Джон Кеннеди бы застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Подозреваемый в совершении убийства 35-го президента США – Ли Харви Освальд – погиб двумя днями позже после покушения. Впоследствии ФБР сделало вывод, что Освальд один планировал убийство, сообщников у него не было. При этом существовало множество теорий, что к событиям в Далласе причастен СССР, которые, однако, не нашли подтверждения.

Сомнения вызывала способность Освальда сделать несколько точных выстрелов в считанные секунды во время движения кортежа, а также перезарядить винтовку. Как заявляет историк Джеймс Фетцер, в общей сложности в Далласе было сделано шесть выстрелов, причем стрелков было несколько — они находились в разных точках.

Освальд с октября 1959 по май 1962 года жил в Союзе, был женат на гражданке СССР и трудился на радиозаводе в Минске . Однако после того как получил отказ в предоставлении советского гражданства, он с семьей уехал обратно в США. Известно, что за несколько месяцев до стрельбы в Далласе он обращался в посольство СССР за визой, но ему было отказано.

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