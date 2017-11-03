Дождь и черви в квартирах: капремонт в Гродно превратился в бедствие

ГРОДНО, 4 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Пятиэтажка в центре Гродно по улице Богдановича, 6 снаружи напоминает вполне благополучный кирпичный дом, но сами жильцы уже четыре месяца в панике.

У одних — черви на потолке и сырые стены, у других — от дождя в квартире отклеились обои и почернели потолки. Они показали, как в их доме делается капремонт силами ЖКХ.

Бросили стройку и ушли

"Я сам строитель и знаю, как надо делать по правилам. Наши жильцы каждый месяц платили отчисления на капремонт, а теперь вместо ремонта у нас промокшие стены, сырость и недоделки горе-работников", — рассказывает житель дома Вадим Ершов и показывает, что оставила после себя фирма-подрядчик, нанятая городским ЖКХ.

По планам, в доме должны были сделать капремонт кровли и тепловую реабилитацию торцевых стен. Экскурсия начинается со двора. Сейчас торцы дома только частично покрыты утепляющим материалом, частично оштукатурены. Рядом когда-то зеленый газон превратился в болото, везде мелкий строительный мусор, куски раствора.

Жильцы рассказывают, что строители активно работали только в мае, в июне работы шли довольно вяло, а в середине лета рабочие и вовсе покинули площадку. То, что успели выполнить, бросили в буквальном смысле.



© Sputnik/ Инна Гришук Строители ушли в середине лета

Жилец показывает верхний край дома, где уложен свежий белый кирпич, и объясняет: "Эта часть должна быть укрыта, теперь вода стала протекать по стенам, попадает в квартиры. Мне несколько раз приходилось тазики и ведра ставить во время сильных дождей. Моя квартира на последнем этаже", — говорит жилец.



© Sputnik/ Инна Гришук В квартире на последнем этаже отклеились обои и почернел потолок и стены

"Балкон может рухнуть, а трещину спрятали под штукатуркой"

Мужчина показывает и частично оштукатуренный балкон второго этажа. По его словам, здесь была трещина, которая показывала, что плита балкона потеряла свою несущую способность и может рухнуть. В подтверждение своих слов достает фото, сделанное летом.

"Посмотрите, как решили эту проблему строители. Они замазали трещину штукатуркой вместо того, чтобы ремонтировать", — показывает Ершов.



© Sputnik/ Инна Гришук Трещину на несущей плите балкона замазали штукатуркой

Козырек над входной дверью в первый подъезд тоже отремонтирован наполовину. Из левого угла вода затекает на стенку, на которой уже образовалось мокрое пятно. А свежая штукатурка успела позеленеть.



© Sputnik/ Инна Гришук За три месяца на стене появилось мокрое пятно

Тут же виднеется отслоившаяся с фундамента здания старая штукатурка. Ершов возмущается: "Видимо, это не входило в список работ. Так и останется".



© Sputnik/ Инна Гришук Стену оштукатурили, а фундамент - забыли

Зоя Шопик из пятой квартиры показывает снятый с подоконника козырек. Говорит, что во время дождя теперь вода не стекает вниз, а собирается на наружном проеме, часть течет по стене.



© Sputnik/ Инна Гришук Жительница дома Зоя Шопик

Ее сосед уточняет, что такая же проблема есть и на других оконных откосах, козырьков здесь нет уже несколько месяцев. Тут же собеседник находит еще один недочет: "Посмотрите, строители красили оштукатуренную часть стены, запачкали кирпич, хотя могли бы прилепить на стыке монтажную ленту. А теперь кто это чистить станет?"

Кто устранит сырость в подвале?

В квартире на первом этаже на дождь с потолка не жалуются. У них другая проблема — сырой подвал, из-за которого в квартире устойчивый запах плесени и ароматы канализации. Хозяин квартиры показывает на потолок, по которому ползают белые черви, похожие на опарыши.

"Который день их убираю, а они появляются снова. Они из подвала лезут. Там у нас постоянно вода стоит, потому что система канализации старая, все протекает который год", — говорит Александр Ларин.



© Sputnik/ Инна Гришук Стена в квартире Александра Ларина промокла насквозь

По его словам, он давно планировал сделать в квартире ремонт, поставить стеклопакеты. Но специалисты не советуют, так как из-за них может появиться еще больше сырости.

Мужчина показывает стенку на кухне, которая находится как раз рядом с козырьком над входом в подъезд.

"Потрогайте, она вся мокрая", — говорит мужчина.

Он уверен, что капремонт, на который решило выделить деньги ЖКХ, неполный.

"Нам нужно полностью менять систему канализации, трубы постоянно протекают, затапливают подвал", — добавляет Александр.

Строители выиграли тендер, а потом попали в "черный список"

Причиной проблем на Богдановича, 6 стал тот факт, что капитальный ремонт дома, который стоит на обслуживании ЖЭС, доверили ненадежной фирме.

Как рассказывают жильцы, заказчиком работ по капремонту является Гродненское ЖКХ. А работы выполняло ЧПТУП "Альпстрой-маркет", которое было выбрано результате тендера. Строители пришли в мае, поставили строительный вагончик, установили леса, начали работы на крыше и стенах.

"Я разговаривал с ребятами, которые у нас работали, спрашивал, как дела, как зарплата. Они делились, что неважно, мол, часто задержки зарплат. Еще тогда возникли сомнения по поводу надежности подрядчика", — вспоминает Вадим Геннадьевич.

В середине лета опасения жильцов подтвердились. Фирму включили в "черные списки" ЖКХ, так как она не справлялась с работами. Сняли со всех объектов в Гродно, по которым они выиграли тендер. Контракт с "Альпстрой-маркет" был расторгнут в конце августа.



© Sputnik/ Инна Гришук Пока ЖКХ искало новых строителей, отремонтированные наполовину козырьки успели позеленеть

Городское ЖКХ принялось искать нового подрядчика. По правилам, для этого нужно было проводить новый тендер. Тем временем никто из организаторов капремонта не позаботился о том, чтобы законсервировать приостановленные на Богдановича, 6 работы по капремонту. Хотя такое положено, если работы останавливаются на три месяца и более.

Ершов уточнил, что ему лично пришлось обойти немало кабинетов чиновников, в том числе побывать в городской мэрии, чтобы решение вопроса по продолжению капремонта сдвинулось с мертвой точки. Сейчас на объект вернулись строители, которые пообещали исправить все "косяки" предыдущей фирмы. О сроках окончания работ жильцам не сообщают.

Жильцы: мы стали крайними в строительной пирамиде

Владельцы квартир с Богдановича, 6 не понимают, как можно было вообще допустить такую ситуацию и доверить работы фирме, которая стоит на пороге разорения и не способна платить своим работникам зарплаты. Они видят, что ЖКХ неграмотно распоряжалось деньгами и имуществом людей, которые добросовестно платили отчисления на капремонт.



© Sputnik/ Инна Гришук Вадим Ерошов показывает запачканные краской и штукатуркой стены, на окнах нет отливов

"В итоге сделали только вред для жильцов. Ответственность за все лежит на заказчике (ЖКХ), который выбрал строительную фирму для ремонта, основываясь только на низкую цену, но не оценил репутацию и финансовое состояние фирмы", — говорят жильцы.

Ершов добавляет, что есть вопросы и к процедуре проведения тендеров: "Чтобы выиграть тендер, многие строительные организации снижают цену до 30%, а потом думают, как выкрутиться. Начинают покупать просроченные или самые дешевые материалы, использовать деньги, выделенные на другие объекты. Это такая строительная пирамида. И наш дом в ней оказался крайним", — отмечает Ершов.

Многие жильцы уверены, что жаловаться куда-либо тут бесполезно. Они просто разводят руками и говорят: "Это же ЖКХ, у них нет конкурентов, поэтому и делают, что хотят".