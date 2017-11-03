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Персонажа Спейси могут убрать из "Карточного домика"
04.11.2017 09:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Американская компания Netflix, выпускающая популярный сериал "Карточный домик", приняла решение прекратить сотрудничество с актером Кевином Спейси, которого мужчины обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"Netflix больше не будет снимать "Карточный домик" с Кевином Спейси", — заявил представитель компании.
В настоящее время продюсеры сериала рассматривают возможность избавиться от героя Спейси — политика Фрэнка Андервуда. По информации СМИ, центральная роль в шестом сезоне сериала может принадлежать его супруге Клэр, которую играет Робин Райт.
Отмечается, что создатели не желают "наказывать" всю съемочную группу из-за Спейси и на данный момент изучают его контракт, чтобы понять, можно ли продолжить снимать без него.
Ранее компании Netflix и MRC (Media Rights Capital) заявили прекращении съемок шестого сезона "Карточного домика" на фоне скандала, в центре которого оказался Спейси.
Напомним, в октябре звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп выступил с обвинениями в адрес Спейси. По словам Рэппа, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси пытался соблазнить его. После этого в адрес голливудского актера, который признался в своей гомосексуальности, посыпались обвинения в домогательстве.
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Продюсеры в настоящее время решают, как можно "безболезненнее" убрать главного героя из финального, шестого, сезона сериала.
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