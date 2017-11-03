МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Американская компания Netflix, выпускающая популярный сериал "Карточный домик", приняла решение прекратить сотрудничество с актером Кевином Спейси, которого мужчины обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Кевина Спейси продолжают обвинять в сексуальных домогательствах

"Netflix больше не будет снимать "Карточный домик" с Кевином Спейси", — заявил представитель компании.

В настоящее время продюсеры сериала рассматривают возможность избавиться от героя Спейси — политика Фрэнка Андервуда. По информации СМИ, центральная роль в шестом сезоне сериала может принадлежать его супруге Клэр, которую играет Робин Райт.

Отмечается, что создатели не желают "наказывать" всю съемочную группу из-за Спейси и на данный момент изучают его контракт, чтобы понять, можно ли продолжить снимать без него.

BREAKING: Netflix Fires Kevin Spacey from 'House of Cards' https://t.co/HwnAuzL1Px — Variety (@Variety) 4 ноября 2017 г.

Ранее компании Netflix и MRC (Media Rights Capital) заявили прекращении съемок шестого сезона "Карточного домика" на фоне скандала, в центре которого оказался Спейси.

Напомним, в октябре звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп выступил с обвинениями в адрес Спейси. По словам Рэппа, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси пытался соблазнить его. После этого в адрес голливудского актера, который признался в своей гомосексуальности, посыпались обвинения в домогательстве.