Глава Apple Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Генеральный директор компании Apple Тим Кук сравнил приобретение iPhone X с покупкой кофе, сообщает CNBC .



© AP/ Marcio Jose Sanchez Соцсети про новый iPhone: шутки про продажу почки обрели новый смысл

Презентация новой модели смартфона с безрамочным экраном состоялась в сентябре этого года . Отличительной особенностью iPhone X является необычная функция разблокировки экрана, специально для этого была разработана технология распознавания лица. Однако, несмотря на многочисленные "фишки", покупатели стали жаловаться на высокую стоимость смартфона (минимальная цена в США составляет 999 долларов).

"Если подумать, то это несколько чашек кофе в неделю. Это меньше, чем можно потратить, раз в день покупая кофе в одной из хороших кофеен", — заявил Кук, имея ввиду приобретение нового смартфона в рассрочку, выплачивая 33 доллара в месяц.

По его словам, компания не пытается навязать покупателям "самую высокую цену, которую только можно предложить". Кук отметил, что цена iPhone X оправдана его качеством.

Продажи нового смартфона от Apple стартовали по всему миру 3 ноября. В интернет-магазине компании самртфон можно приобрести за 999 долларов (64 Гб) и за 1149 долларов (256 Гб).

Ранее стало известно что Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку после жалобы цены на iPhone X.

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