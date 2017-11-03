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Глава Apple Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе
04.11.2017 09:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Генеральный директор компании Apple Тим Кук сравнил приобретение iPhone X с покупкой кофе, сообщает
© AP/ Marcio Jose Sanchez
"Если подумать, то это несколько чашек кофе в неделю. Это меньше, чем можно потратить, раз в день покупая кофе в одной из хороших кофеен", — заявил Кук, имея ввиду приобретение нового смартфона в рассрочку, выплачивая 33 доллара в месяц.
По его словам, компания не пытается навязать покупателям "самую высокую цену, которую только можно предложить". Кук отметил, что цена iPhone X оправдана его качеством.
Продажи нового смартфона от Apple стартовали по всему миру 3 ноября. В интернет-магазине компании самртфон можно приобрести за 999 долларов (64 Гб) и за 1149 долларов (256 Гб).
Ранее стало известно что Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку после жалобы цены на iPhone X.
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Кук не согласен с тем, что цена на iPhone X слишком высока, он предложил покупать телефоны в рассрочку.
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