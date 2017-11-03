Равков: президент распорядился по поводу нового начальника Печей

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился допустить к исполнению обязанностей нового начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщил министр обороны РБ генрал-лейтенант Андрей Равков.



© Sputnik / Виктор Толочко СК сообщил о новых фигурантах в деле о гибели в Печах солдата Коржича

После гибели в Печах солдата-срочника Александра Коржича был уволен начальник 72-го ОУЦ полковник Константин Чернецкий.

"Новый руководитель допущен к исполнению обязанностей распоряжением президента. По прибытию президента из командировки будет подписан указ, документ о его назначении находится в администрации президента", — сказал Равков во время прямой телефонной линии, отвечая на вопрос tut.by.

Министр также сообщил о том, что в учебном центре в Печах в целях профилактики дедовщины установят видеокамеры.

"Система видеонаблюдения позволит дежурному по школе, который находится в казарме, более оперативно видеть помещения, где находятся военнослужащие, чтобы минимизировать малейшие вопросы — стычек каких-то или какого-то воздействия", — сказал министр.

Он также сообщил о проверки в отношении офицеров и прапорщиков всего центра, а не только роты, где служил рядовой Коржич.



© Sputnik / Виктор Толочко Носкевич: в связи с делом Коржича подняты материалы проверок за 6 лет

По словам министра, в отношении некоторых офицеров, которые не подтвердят свой профессионализм, будет проведена аттестация и приняты соответствующие меры — понижение в должности или увольнение.

По уголовному делу о гибели в Печах военнослужащего Коржича проходят 15 человек, из которых 10 являются обвиняемыми и 5 — подозреваемыми.

Тело военнослужащего в петле было обнаружено 3 октября в подвале медицинской части учебного центра в Печах . Первоначально матери солдата сообщили, что он совершил самоубийство. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту его гибели. На первом этапе следствия был задержан ряд военнослужащих части, где служил погибший солдат.