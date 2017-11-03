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Равков: президент распорядился по поводу нового начальника Печей
04.11.2017 11:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился допустить к исполнению обязанностей нового начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщил министр обороны РБ генрал-лейтенант Андрей Равков.
© Sputnik / Виктор Толочко
После гибели в Печах солдата-срочника Александра Коржича был
"Новый руководитель допущен к исполнению обязанностей распоряжением президента. По прибытию президента из командировки будет подписан указ, документ о его назначении находится в администрации президента", — сказал Равков во время прямой телефонной линии, отвечая на вопрос
Министр также сообщил о том, что в учебном центре в Печах в целях профилактики дедовщины установят видеокамеры.
"Система видеонаблюдения позволит дежурному по школе, который находится в казарме, более оперативно видеть помещения, где находятся военнослужащие, чтобы минимизировать малейшие вопросы — стычек каких-то или какого-то воздействия", — сказал министр.
Он также сообщил о проверки в отношении офицеров и прапорщиков всего центра, а не только роты, где служил рядовой Коржич.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам министра, в отношении некоторых офицеров, которые не подтвердят свой профессионализм, будет проведена аттестация и приняты соответствующие меры — понижение в должности или увольнение.
По уголовному делу о гибели в Печах военнослужащего Коржича
Тело военнослужащего в петле
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В целях профилактики неуставных отношений в учебном центре в Печах установят видеокамеры.
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