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Равков: президент распорядился по поводу нового начальника Печей

04.11.2017 11:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился допустить к исполнению обязанностей нового начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщил министр обороны РБ генрал-лейтенант Андрей Равков.

Равков: президент распорядился по поводу нового начальника Печей
© Sputnik / Виктор Толочко
СК сообщил о новых фигурантах в деле о гибели в Печах солдата Коржича

После гибели в Печах солдата-срочника Александра Коржича был уволен начальник 72-го ОУЦ полковник Константин Чернецкий.

"Новый руководитель допущен к исполнению обязанностей распоряжением президента. По прибытию президента из командировки будет подписан указ, документ о его назначении находится в администрации президента", — сказал Равков во время прямой телефонной линии, отвечая на вопрос tut.by.

Министр также сообщил о том, что в учебном центре в Печах в целях профилактики дедовщины установят видеокамеры.

"Система видеонаблюдения позволит дежурному по школе, который находится в казарме, более оперативно видеть помещения, где находятся военнослужащие, чтобы минимизировать малейшие вопросы — стычек каких-то или какого-то воздействия", — сказал министр.

Он также сообщил о проверки в отношении офицеров и прапорщиков всего центра, а не только роты, где служил рядовой Коржич.

Равков: президент распорядился по поводу нового начальника Печей
© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам министра, в отношении некоторых офицеров, которые не подтвердят свой профессионализм, будет проведена аттестация и приняты соответствующие меры — понижение в должности или увольнение.

По уголовному делу о гибели в Печах военнослужащего Коржича проходят 15 человек, из которых 10 являются обвиняемыми и 5 — подозреваемыми.

Тело военнослужащего в петле было обнаружено 3 октября в подвале медицинской части учебного центра в Печах. Первоначально матери солдата сообщили, что он совершил самоубийство. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту его гибели. На первом этапе следствия был задержан ряд военнослужащих части, где служил погибший солдат.

 
Теги: Минск
 
 
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В целях профилактики неуставных отношений в учебном центре в Печах установят видеокамеры.

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