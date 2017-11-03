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До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 ноября
04.11.2017 11:39 — Новости Общества | БелТА
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь ночью в отдельных районах по востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, днем с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 6-12 тепла.-0-
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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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