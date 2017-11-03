4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь ночью в отдельных районах по востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, днем с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 6-12 тепла.-0-

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