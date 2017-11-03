Воинские части в Беларуси планово оснащаются системами видеонаблюдения - Равков

Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воинские части в Беларуси планово оснащаются системами видеонаблюдения, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр обороны Андрей Равков.

Системы видеонаблюдения уже установлены в ряде частей. "Там, где мы делаем капитальный ремонт казарм, устанавливаем эти системы", - отметил Андрей Равков. По такому же принципу ими будет оснащаться и войсковая часть в Печах.

/Будет дополнено/.-0-