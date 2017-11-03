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Миротворцы или насильники: сотрудники ООН обвиняются в домогательствах
04.11.2017 12:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Более 30 жалоб на сексуальные домогательства и насилие миротворцев и гражданских сотрудников в ходе выполнения ими миссий в различных странах получила ООН за последние три месяца.
© REUTERS/ Andrew Kelly
Обращения касаются преступлений, совершенных в таких странах, как Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Центральноафриканская Республика.
По предварительным данным, жертвами насилия со стороны сотрудников ООН стали более 30 женщин, часть из которых — несовершеннолетние.
Одна половина обвинений касается персонала Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, вторая — военных, выполняющих миротворческие миссии, сообщает издание
На данный момент один случай подтвержден, остальные находятся в стадии расследования.
Как отметили в пресс-службе ООН, жалобы, которые касаются событий, имевших место несколько лет назад, стали поступать после введения в январе 2017 года новой системы сбора данных по обвинениям в сексуальной эксплуатации и насилии.
По словам Дюжаррика, организация намерена бороться с неподобающим поведением гражданских и военных сотрудников; уличенные в правонарушении будут уволены. Одновременно ООН планирует оказывать помощь тем, кто пострадал от домогательств и сексуального насилия. Для этого создан специальный фонд, который насчитывает около полутора миллионов долларов.
Напомним, что в последнее время в мире прошла волна заявлений, связанных с сексуальными домогательствами. В основном они связаны со знаменитостями: представителями шоу-бизнеса, киноиндустрии и спортивного мира. Среди них — актеры
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Волна обвинений в сексуальном насилии достигла ООН – организация за три месяца получила более 30 жалоб на своих гражданских и военных сотрудников.
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