Миротворцы или насильники: сотрудники ООН обвиняются в домогательствах

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Более 30 жалоб на сексуальные домогательства и насилие миротворцев и гражданских сотрудников в ходе выполнения ими миссий в различных странах получила ООН за последние три месяца.



© REUTERS/ Andrew Kelly Продюсера Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании – теперь двойном

Обращения касаются преступлений, совершенных в таких странах, как Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Центральноафриканская Республика.

По предварительным данным, жертвами насилия со стороны сотрудников ООН стали более 30 женщин, часть из которых — несовершеннолетние.

Одна половина обвинений касается персонала Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, вторая — военных, выполняющих миротворческие миссии, сообщает издание DW со ссылкой на пресс-службу генерального секретаря ООН в Нью-Йорке Стефана Дюжаррика. Все обвиняемые — мужчины.

На данный момент один случай подтвержден, остальные находятся в стадии расследования.

Как отметили в пресс-службе ООН, жалобы, которые касаются событий, имевших место несколько лет назад, стали поступать после введения в январе 2017 года новой системы сбора данных по обвинениям в сексуальной эксплуатации и насилии.

По словам Дюжаррика, организация намерена бороться с неподобающим поведением гражданских и военных сотрудников; уличенные в правонарушении будут уволены. Одновременно ООН планирует оказывать помощь тем, кто пострадал от домогательств и сексуального насилия. Для этого создан специальный фонд, который насчитывает около полутора миллионов долларов.

Напомним, что в последнее время в мире прошла волна заявлений, связанных с сексуальными домогательствами. В основном они связаны со знаменитостями: представителями шоу-бизнеса, киноиндустрии и спортивного мира. Среди них — актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман , продюсер Харви Вайнштейн , а также олимпийский чемпион Щербо . Из-за обвинений в домогательствах недавно был вынужден подать в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Ранее в непристойном поведении был обвинен экс-президент США Джордж Буш-старший.