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Воинские части в Беларуси планово оснащаются системами видеонаблюдения - Равков

04.11.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Воинские части в Беларуси планово оснащаются системами видеонаблюдения - Равков
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воинские части в Беларуси планово оснащаются системами видеонаблюдения, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр обороны Андрей Равков.

Системы видеонаблюдения уже установлены в ряде частей. "Там, где мы делаем капитальный ремонт казарм, устанавливаем эти системы", - отметил Андрей Равков. По такому же принципу ими будет оснащаться и войсковая часть в Печах. В настоящий момент там ремонтируется казарма, запланирован ремонт еще двух. Министр рассказал, что намечен целый комплекс мер для улучшения материальной базы учебного центра. Так, в Печах начинается ремонт клуба, запланирован он также в столовой, бане.

Касаясь других задачах, которые стоят перед центром, Андрей Равков напомнил, что здесь предстоит завершить в плановые сроки выпуск специалистов, качественно подготовиться к приему нового пополнения. "Необходимо подготовить расположение, людей, чтобы принять молодежь и поставить ее в строй до присяги - провести курс молодого бойца", - пояснил министр.

По 72-му центру утвержден план по совершенствованию. Меры носят кадровый, организационный, технический характер. Процесс идет, он плановый. "Система есть, она работает. Да, в некоторых местах бывают сбои и их надо ликвидировать, чем мы и занимаемся", - подчеркнул Андрей Равков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воинские части в Беларуси планово оснащаются системами видеонаблюдения, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр обороны Андрей Равков. ...

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