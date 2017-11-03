Белорусские медики научились бороться с врастанием плаценты

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Белорусские врачи из двух крупнейших медицинских центров страны разработали уникальную методику спасения жизни матери и ребенка в редкой ситуации врастания плаценты, сообщили в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik / Марина Серебрякова Как сохраняют жизни в единственном в Беларуси городе без абортов

Новаторство в том, что после хирургического вмешательства женщина сохраняет возможность родить ребенка вновь.

При такой патологии плацента, которая служит источником питания и дыхания ребенка, прикрепляется к матке. Может возникнуть внутреннее кровотечение, которое угрожает жизни и матери, и новорожденного. Белорусские специалисты из центра "Мать и дитя" и Центра трансплантации органов и тканей сообща искали решение проблемы.

"Даже для Европы подобное объединение технологий зачастую невозможно. Потому что это дорого и недоступно. И наш опыт уже вызвал заинтересованность наших европейских коллег, мы получили приглашение выступить на европейских конференциях", – рассказал заведующий отделением Республиканского центра трансплантации органов и тканей Дмитрий Юрлевич.

В процессе спасения женщины и ребенка участвуют эндоваскулярные хирурги, которые перекрывают сосуды, чтобы провести кесарево сечение практически без крови, так как ее потеря в такой ситуации может быть смертельной.

За операцией наблюдают 15 специалистов из обоих центров. В Беларуси уже проведено порядка 30 таких операций, но недавно врачи сумели добиться того, чтобы после подобного вмешательства женщина сохранила способность к деторождению.