Гидромет обещает на ближайшие дни теплую для начала ноября погоду

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Теплую для начала ноября погоду прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней; ожидается, что в отдельных регионах воздух днем прогреется до 12 градусов тепла, сообщили в Гидромете.

4 ноября погоду Беларуси будет определять теплая и влажная воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

"В ближайшее воскресенье в Беларуси будет облачно с прояснениями. Почти без осадков, только ночью по востоку страны возможны небольшие дожди. В утренние часы местами будет наблюдаться слабый туман", — сообщили Sputnik в субботу в Гидромете. Ветер будет южным, ночью умеренный, а днем порывистый.

"Температура воздуха ночью и утром будет составлять 1..+7°С, во второй половине дня повысится до +6..+12°С", — сказали в Гидромете.

Красный день календаря

6-7 ноября республика в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, сказали синоптики.



© Sputnik / Виктор Толочко Стал известен график работы минского транспорта в выходные

По их словам, 6 ноября будет почти без осадков. Температура воздуха минимальная ночью будет +1..+6°С, максимальная днем +6..+12°С.

7 ноября, когда в стране отмечается праздник Октябрьской революции, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по северной половине республики, пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха будет минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +4..+10°С, сообщили в Гидромете.

Погода на сегодня

В субботу погоду Беларуси будет определять теплая и влажная воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, сказали синоптики. По их словам, отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами ожидаются туманы, ветер будет слабым. Во второй половине дня температура повысится до +5..+11°С, сказали в Гидромете.

В минувшую пятницу наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +2..+9°С, что на 1-6°С выше климатической нормы.

Рост уровня воды

Как отметили гидрологи, из-за теплой погоды и осадков в настоящее время на всех реках республики наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-15 сантиметров. Самый большой (до 44 сантиметров за сутки) рост отмечается в бассейне Западной Двины, уточнили специалисты.

Вода находится на пойме Немана у д. Белица, Вилии у д. Стешицы и г. Вилейка, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), на Свислочи у д. Теребуты (приток Березины), на Случи у д. Ленин (приток Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги), сказали в Гидромете.

По словам гидрологов, улучшились условия для работы речного транспорта на Днепре у г. Могилев и Соже на участке Кричев — Гомель. Температура воды в реках и водоемах составляет 2,2-11°С.

В ближайшие дни на отдельных участках рек рост уровней воды сохранится, температура воды в реках и водоемах несколько повысится, сказали специалисты.