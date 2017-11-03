Борисовского педофила посадили на 10 лет

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Суд Борисовского района приговорил к 10 годам лишения свободы 52-летнего жителя Борисова, признав его виновным в педофилии, сообщили в Следственном комитете.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Лиозненский педофил получил 18 лет за изнасилование 8-летней девочки

Суд над обвиняемым прошел за закрытыми дверями в связи с тем, что потерпевшими были 6 несовершеннолетних мальчиков.

"Он входил в доверие к детям, угощал их сладким, дарил подарки. Дети соглашались на то, что они с ними делал, но в силу малолетнего возраста не понимали сути происходящего", — заявили в эфире телеканала "Скиф" старший следователь по особо важным делам Борисовского отдела СК подполковник Виталий Артюшкевич.

По его словам, изобличить извращенца помогла случайность. Обвиняемый подарил одному из мальчиков краденый мобильный телефон.

"Когда ребенок рассказал подробности, незамедлительно были проведены мероприятия по задержания педофила", — сказал Артюшкевич.

Непростое дело

Следователь также отметил, что расследование дела оказалось непростым.

"Были проведены достаточно сложные и дорогостоящие экспертизы", — сказал Артюшкевич.

По его словам, это были экспертные исследования психолого-психиатрического, компьютерного, геномного, а также биологического типа.

В результате, как отметил следователь, в ходе предварительного расследования были установлены 13 фактов сексуального насилия в отношении 6 мальчиков, и они нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

В итоге суд приговорил 52 летнего жителя Борисова к 10 года строгого режима.

Статистика по педофилам

Как сообщили Sputnik в МВД, за 9 месяцев текущего года выявлено 355 детей, потерпевших от педофилии, включая 169 малолетних. Это на 148 потерпевших больше, чем за аналогичный период минувшего года.

По данным МВД, по уголовным делам в настоящее время проходит более 220 подозреваемых в педофилии, более 70 человек арестованы.

За этот период были изнасилованы 68 несовершеннолетних и малолетних.

В Беларуси наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних было ужесточено несколько лет назад. Максимальный срок по ч.3 ст. 167 "насильственные действия в отношении заведомо малолетних" увеличен до 15 лет.

Низший статус

В связи с ростом числа сексуальных преступлений в отношении заведомо несовершеннолетних и малолетних в исправительных учреждениях пенитенциарной системы, увеличивается и количество педофилов, отбывающих наказание. Как отметили эксперты в области уголовного права, лица, осужденные по "нехорошей" статье, имеют самый низший статус в тюремной среде.