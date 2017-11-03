Министр по делам иммиграции в Дании проехалась по мигрантам на машине

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Автомобиль министра по делам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг сбил женщину-мигрантку, которой ранее отказали в предоставлении убежища в стране, сообщают местные СМИ.

Министр прибыла в центр, где проживали мигранты из Африки и Ближнего востока, которым было отказано в предоставлении убежища. Пока министр беседовала с одной из семей беженцев, возле миграционного центра собралось около 40 мигрантов. Охрана министра оценила их настроение как агрессивное, поэтому решила в спешном порядке эвакуировать Стойберг.

Когда автомобиль покидал территорию центра, одна из мигранток бросилась на капот. От удара она упала под колеса машины.

По словам представителей правоохранителных органов, женщина, попавшая под машину, "могла немного пострадать".