Оружейный СТБ создан в Беларуси: для реконструкторов и коллекционеров

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз и Государственного комитета по стандартизации разработали первый в СНГ стандарт, касающийся криминалистических требований к оружию, сообщили Sputnik в пятницу в ГКСЭ.

СТБ 2505-2017 "Оружие гражданское и служебное ручное стрелковое, патроны к нему, оружие холодное клинковое, изделия, конструктивно сходные с ручным стрелковым оружием. Криминалистические требования и методы испытаний" создавался при активной помощи Минобороны.

"Со вступлением в силу стандарта впервые на территории постсоветского пространства криминалистические требования облекли форму технического нормативного правового акта. Этот документ является важным шагом не только в обеспечении общественной безопасности в целом, но и профилактики совершения гражданами правонарушений, связанных с незаконными действиями в отношении оружия", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что стандарт устанавливает теххарактеристики, которыми должно обладать оружие, допущенное к обороту в Беларуси, – например, охотничьих карабинов и ружей, пневматических винтовок и пистолетов, газового оружия, револьверов и пистолетов (кроме газовых баллончиков и сходных устройств).

СТБ установлены четкие требования к охолощенному оружию – тому, которое используется реконструкторами: оно лишь имитирует выстрел, из такого оружия можно стрелять только холостыми.

Также определены требования к массогабаритным макетам оружия (ММГ), которые могут свободно продаваться гражданам.

По словам специалистов ГКСЭ, теперь граждане смогут точно узнать, соответствуют ли приобретаемые ими экземпляры оружия криминалистическим требованиям, чтобы не купить вещь, за которую потом придется нести ответственность вплоть до уголовной.

С текстом СТБ можно ознакомиться, обратившись в Государственный комитет по стандартизации или в техническую библиотеку.