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Концерт еще одного рэпера отменили в Беларуси – не выступит Schokk

04.11.2017 16:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 оет – Sputnik. Российский рэпер Дмитрий Хинтер (Schokk) не смог получить в Беларуси гастрольное удостоверение, сообщил ресурс The Flow.

"Минск, мне не дают выступать у вас. Слава Советской Социалистической республике", – написал исполнитель в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщает The Flow со ссылкой на организаторов концерта, белорусские идеологи сослались на то, что творчество исполнителя не отвечает признакам культурной ценности.

Концерт Хинтера должен был состояться в белорусской столице 14 ноября текущего года.

В конце октября по решению Генеральной прокуратуры Беларуси был отменен концерт еще одного российского рэпера – Ивана Дремина (Face). Прокуратура отметила, что тексты песен Face "изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе".

 
Теги: Минск
 
 
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В конце октября по решению Генеральной прокуратуры Беларуси был отменен концерт еще одного российского рэпера – Ивана Дремина (Face).

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