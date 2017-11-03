Концерт еще одного рэпера отменили в Беларуси – не выступит Schokk

МИНСК, 4 оет – Sputnik. Российский рэпер Дмитрий Хинтер (Schokk) не смог получить в Беларуси гастрольное удостоверение, сообщил ресурс The Flow .

"Минск, мне не дают выступать у вас. Слава Советской Социалистической республике", – написал исполнитель в своем аккаунте в Twitter.

МИНСК — мне не дают выступать у вас. СЛАВА СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ! — SCHOKK (@dfbamberg) 2 ноября 2017 г.

Как сообщает The Flow со ссылкой на организаторов концерта, белорусские идеологи сослались на то, что творчество исполнителя не отвечает признакам культурной ценности.

Концерт Хинтера должен был состояться в белорусской столице 14 ноября текущего года.

В конце октября по решению Генеральной прокуратуры Беларуси был отменен концерт еще одного российского рэпера – Ивана Дремина (Face) . Прокуратура отметила, что тексты песен Face "изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе".