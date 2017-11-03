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Концерт еще одного рэпера отменили в Беларуси – не выступит Schokk
04.11.2017 16:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 оет – Sputnik. Российский рэпер Дмитрий Хинтер (Schokk) не смог получить в Беларуси гастрольное удостоверение, сообщил ресурс
"Минск, мне не дают выступать у вас. Слава Советской Социалистической республике", – написал исполнитель в своем аккаунте в Twitter.
Как сообщает The Flow со ссылкой на организаторов концерта, белорусские идеологи сослались на то, что творчество исполнителя не отвечает признакам культурной ценности.
Концерт Хинтера должен был состояться в белорусской столице 14 ноября текущего года.
В конце октября по решению Генеральной прокуратуры Беларуси
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В конце октября по решению Генеральной прокуратуры Беларуси был отменен концерт еще одного российского рэпера – Ивана Дремина (Face).
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