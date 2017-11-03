Доступ на гору Гедимина в Вильнюсе закрыт

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Доступ туристов на гору Гедимина в Вильнюсе временно закрыт, сообщили в министерстве культуры Литвы.

Решение было принято после того, как в субботу на восточном склоне горы сполз оползень.



© AFP/ PETRAS MALUKAS Власти Литвы выделили €3 млн на спасение башни Гедимина

Накануне оползень образовался на юго-западном склоне, сообщается на сайте Национального музея Литвы. Под воздействием грунтовых вод здесь пополз вниз технический грунт размером 25 кубометров. Было принято решение оставить сместившийся грунт на том самом месте, где он остановился, в качестве защитного барьера.

Пешеходную зону у подножия горы перекрыли, чтобы исключить риски для туристов.

Ранее оползень образовался и на восточной стороне горы Гедимина. Он начал движение после дождя, но остановился у специально возведенной опоры.

Деформация горы , где расположен главный символ Литвы — Башня Гедимина, началась в феврале 2016 года. Из-за погодных катаклизмов с северной стороны сошел оползень. Власти накрыли территорию пленкой, чтобы в почву не попадала влага, но это не помогло. В середине декабря прошлого года оползень сошел уже с южной части склона. Несколько оползней сходили и в 2017-м.

В итоге в июле правительство Литвы приняло решение о выделении трех миллионов евро на срочные строительные работы по укреплению горы Гедимина. Полномасштабные работы по реставрации горы должны закончиться во второй половине 2018 года.