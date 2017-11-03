ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доступ на гору Гедимина в Вильнюсе закрыт

04.11.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Доступ туристов на гору Гедимина в Вильнюсе временно закрыт, сообщили в министерстве культуры Литвы.

Решение было принято после того, как в субботу на восточном склоне горы сполз оползень.

Доступ на гору Гедимина в Вильнюсе закрыт
© AFP/ PETRAS MALUKAS
Власти Литвы выделили €3 млн на спасение башни Гедимина

Накануне оползень образовался на юго-западном склоне, сообщается на сайте Национального музея Литвы. Под воздействием грунтовых вод здесь пополз вниз технический грунт размером 25 кубометров. Было принято решение оставить сместившийся грунт на том самом месте, где он остановился, в качестве защитного барьера.

Пешеходную зону у подножия горы перекрыли, чтобы исключить риски для туристов.

Ранее оползень образовался и на восточной стороне горы Гедимина. Он начал движение после дождя, но остановился у специально возведенной опоры.

Деформация горы, где расположен главный символ Литвы — Башня Гедимина, началась в феврале 2016 года. Из-за погодных катаклизмов с северной стороны сошел оползень. Власти накрыли территорию пленкой, чтобы в почву не попадала влага, но это не помогло. В середине декабря прошлого года оползень сошел уже с южной части склона. Несколько оползней сходили и в 2017-м.

В итоге в июле правительство Литвы приняло решение о выделении трех миллионов евро на срочные строительные работы по укреплению горы Гедимина. Полномасштабные работы по реставрации горы должны закончиться во второй половине 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На восточном склоне горы образовался оползень, а накануне аналогичная картина наблюдалась на юго-западном склоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Концерт еще одного рэпера отменили в Беларуси – не выступит Schokk
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика