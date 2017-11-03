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Доступ на гору Гедимина в Вильнюсе закрыт
04.11.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Доступ туристов на гору Гедимина в Вильнюсе временно закрыт, сообщили в министерстве культуры Литвы.
Решение было принято после того, как в субботу на восточном склоне горы сполз оползень.
© AFP/ PETRAS MALUKAS
Накануне оползень образовался на юго-западном склоне, сообщается на сайте Национального музея Литвы. Под воздействием грунтовых вод здесь пополз вниз технический грунт размером 25 кубометров. Было принято решение оставить сместившийся грунт на том самом месте, где он остановился, в качестве защитного барьера.
Пешеходную зону у подножия горы перекрыли, чтобы исключить риски для туристов.
Ранее оползень образовался и на восточной стороне горы Гедимина. Он начал движение после дождя, но остановился у специально возведенной опоры.
В итоге в июле
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На восточном склоне горы образовался оползень, а накануне аналогичная картина наблюдалась на юго-западном склоне.
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