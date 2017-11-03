Банковские карточки будут работать с перебоями ночью 11 ноября в РБ

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Перерывы в обслуживании держателей карточек банков возможны ночью 11 ноября, сообщили в субботу в ОАО "Банковский процессинговый центр".

С трех часов ночи и до шести утра будут проводиться технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени для выполнения требований международных платежных систем, говорится в сообщении центра.

В указанное время возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

В организации принесли извинения за доставленные неудобства.

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