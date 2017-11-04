Стриптизер: если женщина замужем, выясню у мужа – не против ли он

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Есть такое шутливое выражение, что деньги и женщины всегда водятся только у одного мужчины – стриптизера.

Отношение к таким артистам может быть разным, но справедливости ради стоит отметить: интерес к ним не ослабевает. Вопросов к этим мужчинам немало: что привело в эту профессию и что в ней удерживает, есть ли личная жизнь, в курсе ли такого увлечения друзья и родители?

На часть из них согласился ответить исполнитель стриптиза из Минска Николай Лёлис, на сцене известный под псевдонимом Enjoy.

Радостное состояние души

В стриптиз Николай пришел, едва успев окончить школу. Когда ему было 17, друг уговорил пойти за компанию на курсы, которые проводились в одном из минских клубов. Позанимавшись стриптизом какое-то время, Лёлис решил с этим завязать. Друг, напротив, стал профессионально выступать, выиграл чемпионат по мужскому стриптизу в Беларуси, уехал в Москву, а потом снова вернулся.

"И снова меня подтянул к этому движению", — продолжает собеседник.

Вскоре Николай увлекся: поставил номера, подготовил сценические костюмы, выбрал себе сценический псевдоним – Enjoy.



© Фото: личный архив Н. Лёлиса Все образы у Николая нарочито мужественные

"Слово соответствует радостному состоянию души", — поясняет молодой человек.

В стриптизе Николай – почти 10 лет. Говорит: за это время отношение к таким танцам у общества немного изменилось. Это видно по количеству частных заказов, которое постоянно растет. Во многом влияет развитие интерната, через который заказать услугу проще. А еще есть такое понятие, как мода – на девичники в Беларуси с некоторых пор стало принято заказывать мужской стриптиз.

Зовут Николая и на дни рождения, чаще его приезд для виновницы торжества становится сюрпризом. К слову, отношение самих женщин к стриптизу не изменилось. Как и прежде, многие смущаются и теряются.

"Наши женщины больше воспринимают выступление как шоу-программу. У них никаких пошлых намеков в голове нет", — убеждает собеседник.

Пожалуй, самым главным подтверждением этих слов является тот факт, что в Минске нет стриптиз-клубов для женщин, в отличие от Москвы.

"В российской столице мужчины сидят в клубах в ожидании женщин. А мы больше как артисты, ездим с шоу-программой: приехали, выступили, уехали. Никаких приватных кабинок у нас нет", — рассказывает Лёлис.



© Фото: личный архив Н.Лёлиса Какой же Новый год без стриптизера

Шорты со снежинкой

Образов у Николая очень много. Есть полицейский, есть вампир. Гонщик, боец спецназа, стиляга с микрофоном, перечисляет парень. Но большей популярностью у белорусок пользуется образ Майкла Джексона, когда исполнитель выступает в белом костюме и в шляпе.

Интим клиентки не предлагали, признается собеседник. Приставания ограничивались только шутливыми намеками, на которых все и заканчивалось.

Разборок с ревнивыми мужьями Николай тоже не припомнит. Говорит, что в этом плане сам старается подстраховаться, чтобы никого не провоцировать. Если услугу заказывают для женщины достаточно взрослой, которая явно несвободна, просит прежде связать с ее супругом, чтобы узнать, не против ли тот.

Хотя встречаются и нестандартные ситуации. Собеседник вспоминает, как сами мужья как-то заказывали эротические танцы для своих жен. В числе необычных клиентов были и отцы, которые таким образом хотели порадовать своих взрослых дочерей. Нередко Николай выступает на корпоративах и поздравляет коллективы с профессиональными праздниками. Приходилось выступать для педагогов в День учителя, причем прямо у них на рабочем месте – в университете, школе и даже детском садике.



© Фото: личный архив Н. Лёлиса Нередко Николай оказывается подарком на день рождения: гости всегда довольны

Волнения перед публикой у Николая давно нет. Признается, что публично обнажаться не боится. Основные переживания больше связаны с организационными моментами: успеть добраться до места, решить вопросы по музыкальному сопровождению… А еще важно выбрать правильную женщину из зала, которая бы подыграла.

"Выбираю по глазам, по взгляду заинтересованному, наверное. Это уже профессиональное, сложно объяснить. Есть еще правило — пьяных сильно не брать, трезвых тоже. Чтобы человек был веселый и адекватный, потому что всякое бывает", — говорит собеседник.

Парень вспоминает, как однажды выступал на новогоднем празднике в ресторане в образе веселого Дедушки Мороза. Песню выбрали веселую – "Новый год к нам мчится". Одна гостья уже слишком сильно развеселилась.

"У меня шорты были со снежинкой и стринги. Я их снял и остался с длинной бородой. Выбежала женщина из зала, схватила шорты и начала бегать с ними. Потом натянула мои стринги поверх своего платья. Пришлось подключать охрану", — вспоминает собеседник.

Сложно морально

Николай признается, что несмотря на кажущуюся беззаботность, профессия требует много сил и финансовых вложений. Во-первых, необходимо постоянно следить за собой, ходить в тренажерный зал и солярий.

"Нужно быть фанатом здорового образа жизни. Ноги брить. Солярий всегда", — говорит исполнитель.

Сложно и морально, особенно новичку. Не так уж легко завести публику — да так, чтобы она рукоплескала. Поэтому далеко не все, кто пробует заниматься стриптизом, остаются в строю.



© Фото: На девичниках давно уже стало модой заказывать мужской стриптиз

"Люди один раз выступают и уходят. Они видят, что реально сложно выйти на сцену, привлечь к себе внимание, особенно когда сольно выступаешь, а не в команде", — отмечает Лёлис.

Кроме всего прочего, стриптиз приносит небольшой доход, и заниматься только им финансово невыгодно. Ведь такого понятия как "зарплата" у исполнителей нет — все зависит от количества заявок. К Николаю они, например, поступают через интернет-сайт. Многие исполнители воспринимают стриптиз как подработку и заняты в других профессиях. Почти у всех есть высшее образование. Николай, например, инженер.

"В Москве, конечно, проще зарабатывать. Там ты можешь каждый день работать в клубе. Там у тебя есть постоянное место работы. А здесь ты должен где-то работать. Конечно, иногда в декабре, когда Дедом Морозом пляшешь, хорошо получаешь. Но есть и другие месяцы", — говорит минчанин.

Вместе с тем никакой вражды и конкуренции у исполнителей нет.

"Мы все друзья и знакомые. Если ты поехал на отдых или у тебя не получается, ты просто отдаешь заказ другому. Это не те деньги. Это же не какой-то бизнес по установке окон", — замечает Лёлис.



© Фото: личный архив Н. Лёлиса Важно выбрать правильную женщину из зала, которая бы подыграла, признается стриптизер

Николай признается, что родные и друзья в курсе его увлечения. Девушка тоже ничего против подработки не имеет. Вместе с тем он признается, что не знает, как бы отнесся, если бы она увлеклась стриптизом.

"Есть заказы для девочек, которые я бы назвал стремными. Знаете, когда надо танцевать в лимузине с женихом и друзьями, когда они нормально уже накатили. Я бы на такие не отпускал", — говорит исполнитель.

Романы между стриптизерами и клиентами – тоже не редкость. Николай вспоминает друга, который привел его в эту профессию. Во время выступления в Крыму тот познакомился со своей будущей женой. Пригласил ее из зала, потом обменялись телефонами. Поженились. А недавно мужчина выиграл грин-карту — и они переехали в Америку.

Анекдот от Николая Лёлиса

Три чопорные старые католички беседуют в кафе за чашечкой кофе. Первая хвастается:

"Мой сын — пастор, когда заходит в зал, все говорят: "Святой отец".

Вторая: "А мой — кардинал. Когда он заходит, все говорят: "Его Высокопреосвященство!".

Третья молчит. Подруги достают ее: "Что молчишь, расскажи про своего сына". Она отвечает: "А мой сын — двухметровый красавец-стриптизер. Когда заходит в зал, все говорят: "О Боже!".