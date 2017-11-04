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Учительница мечты: преподаватель физики стала "Мисс Земля -2017"
05.11.2017 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. 26-летняя филиппика, учительница физики Карен Ибаско завоевала титул "Мисс Земля —2017". Об этом стало известно в субботу вечером.
Кроме победительницы были отмечены еще три красавицы. Им достались титулы "Мисс Огонь", "Мисс вода" и "Мисс Воздух". Это третья победа филиппинских красавиц в престижном конкурсе, ранее они побеждали в 2014 и 2015 годах.
"Мисс Вода" стала колумбийка, "Мисс Воздух" – колумбийка, а вот почетное звание "Мисс Огонь" получила россиянка – 19-летняя екатеринбурженка Лада Акимова, которая ранее завоевала титул "Краса России-2016".
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В финале конкурса "Мисс Земля", завершившегося 4 ноября в Маниле, на Филиппинах, победила 26-летняя местная жительница.
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