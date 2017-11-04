﻿ Учительница мечты: преподаватель физики стала "Мисс Земля -2017". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учительница мечты: преподаватель физики стала "Мисс Земля -2017"

05.11.2017 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. 26-летняя филиппика, учительница физики Карен Ибаско завоевала титул "Мисс Земля —2017". Об этом стало известно в субботу вечером.

Кроме победительницы были отмечены еще три красавицы. Им достались титулы "Мисс Огонь", "Мисс вода" и "Мисс Воздух". Это третья победа филиппинских красавиц в престижном конкурсе, ранее они побеждали в 2014 и 2015 годах.

"Мисс Вода" стала колумбийка, "Мисс Воздух" – колумбийка, а вот почетное звание "Мисс Огонь" получила россиянка – 19-летняя екатеринбурженка Лада Акимова, которая ранее завоевала титул "Краса России-2016".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале конкурса "Мисс Земля", завершившегося 4 ноября в Маниле, на Филиппинах, победила 26-летняя местная жительница.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В поле - женщины и студенты. Как Гомельщина толокой спасает лён: аграрии не справляются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика