МИНСК, 5 ноя — Sputnik. 26-летняя филиппика, учительница физики Карен Ибаско завоевала титул "Мисс Земля —2017". Об этом стало известно в субботу вечером.

Кроме победительницы были отмечены еще три красавицы. Им достались титулы "Мисс Огонь", "Мисс вода" и "Мисс Воздух". Это третья победа филиппинских красавиц в престижном конкурсе, ранее они побеждали в 2014 и 2015 годах.

"Мисс Вода" стала колумбийка, "Мисс Воздух" – колумбийка, а вот почетное звание "Мисс Огонь" получила россиянка – 19-летняя екатеринбурженка Лада Акимова, которая ранее завоевала титул "Краса России-2016".