До 12 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 6 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла прогреется воздух в Беларуси днем 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 1-7 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до плюс 6-12 градусов.-0-

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