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До 12 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 6 ноября
05.11.2017 11:44 — Новости Общества | БелТА
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла прогреется воздух в Беларуси днем 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 1-7 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до плюс 6-12 градусов.-0-
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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла прогреется воздух в Беларуси днем 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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