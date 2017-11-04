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"ВКонтакте" разрешил анонимные записи

05.11.2017 11:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" включила на одни сутки возможность оставлять анонимные записи в ленте новостей, сообщили в пресс-службе компании в воскресенье.

"ВКонтакте" разрешил анонимные записи
© Sputnik/
Какой сегодня праздник: 5 ноября

Новую функцию социальная сеть включила в честь отпразднованного в ночь с субботы на воскресенье праздника ночи Гая Фокса.

В воскресенье в соцсети "ВКонтакте" стала доступна всем пользователям, у которых в аккаунте не менее 20 друзей. В течение дня соцсеть предоставляет возможность оставить пять сообщений от имени "Анонимуса" — читающие их в ленте новостей не будут знать, кто написал текст.

В соцсети уже предупредили: в случае жалоб на содержание таких записей — в виду оскорблений, призывов к насилию или порнографии — пользователей будут лишать возможность публиковать анонимные записи.

Возможностью отправлять анонимные сообщения уже воспользовались многие пользователи "ВКонтакте" — значительная часть сравнила эту функцию с "глобальным "Подслушано". К слову, все записи будут автоматически удалены ночью на понедельник.

В последние годы Ночь Гая Фокса празднуют не только в Великобритании, где помнят покушение на короля в 1605 году в рамках "порохового заговора".  Благодаря массовой культуре, в том числе и фильму "В — значит Вендетта", Фокс и его маска стали одними из символов анонимности. Часто 5 ноября отмечают именно как день анонимуса.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новая функция приурочена к Ночи Гая Фокса и будет доступна только один день.

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