Стоит над горою Алеша: тяжелая судьба советских памятников в Европе

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Один из самых известных советских памятников воинам Красной Армии, установленный в болгарском Пловдиве и названный Алешей, был открыт ровно 60 лет назад — 5 ноября 1957 года.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий Война с памятниками в Польше: победителей не будет

Алешу видно из любой точки Пловдива — 11,5-метровый монумент советскому солдату установлен на шестиметровом постаменте. Установленный в 1954-м, он был торжественно открыт только в 1957 году, что и считается его "датой рождения".

Судьба советского Алеши

Установленный по проекту скульпторов Васила Радославова, Любомира Далчева, Тодора Босилкова и Александра Ковачева, монумент стал одним из символов болгарского города.

Некоторое время песня, посвященная памятнику Алеше, даже была официальным гимном Пловдива, однако уже с 1989 года появились недовольные монументом.

Его пытались снести трижды — в 1989-м, 1993-м и 1996-м. В последний раз Алешу "спас" Верховный суд Болгарии, которые постановил, что памятник героям Второй Мировой не может быть снесен.

Стоит Алеша над Пловдивом и сегодня. Состояние его, несмотря на почтенный "возраст", оценивают как удовлетворительное.

Война с памятниками

Но судьба советских памятников в Европе отнюдь не благополучна. В августе памятник советским воинам осквернили в самом центре Берлина, недалеко от здания Бундестага. Злоумышленник тогда испражнился на монумент и выкрикивал национал-социалистические лозунги. За акт вандализма мужчина получил запрет приближаться к памятнику. Впрочем, проследить выполнение запрета никто не может.



© Sputnik / Ирина Петрович Война с памятниками в Европе: журналистское расследование

Случаи вандализма над памятниками Красной Армии в Европе уже не редкость. Так, в мае неизвестные осквернили памятный камень в эстонском городе Кивиыли — расположенный на частной территории. За несколько месяцев до этого произошел скандал и в Латвии: неизвестные облили краской обелиск на месте захоронения жертв нацизма в одном из районов Риги.

Не так давно повредили мемориал советским воинам и в Харьковской области. Кроме этого, громко звучали скандалы с осквернением памятников на территории Софии и других центрально-европейских городах.

Министерство иностранных дел России неоднократно призывало власти европейских государств препятствовать актам вандализма в отношении памятников освободивших континент воинов. Официальных ответов на эти призывы не поступало.

Не только вандалы, но и власти

В некоторых государствах "война с памятниками" приобретает национальный масштаб. Так, еще в 1990-е от большинства монументов избавились в Венгрии, Румынии и других государствах, в "нулевых" решили сносить и переносить мемориалы в странах Прибалтики.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий В Польше вступил в силу закон о сносе памятников советским солдатам

В этом году широко обсуждался скандал в Польше — власти страны решили снести все монументы советским воинам на территории страны, расположенные вне кладбищ. Соответствующий закон вступил в силу 21 октября, а сносу подлежат более двухсот памятников.

Решение польских властей уже осудили и в России, и в Беларуси. Хотя руководство Польши объясняет необходимость сноса декоммунизацией и запретом на пропаганду тоталитарных режимов, многие историки и политики напоминают: при освобождении страны в годы войны погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а немцами были убиты еще 700 тысяч военнопленных.

Массовая "расправа" над монументами в Польше еще не стартовала, хотя у властей и есть такая возможность. Сейчас и в Беларуси, и в России призывают чиновников страны отказаться от столь радикальных мер.