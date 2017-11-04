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Шествие "Дзяды" проходит в Минске

05.11.2017 13:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Традиционное ежегодное шествие в урочище Куропаты проходит в эти минуты в белорусской столице, передает корреспондент Sputnik.

Шествие, по традиции, приурочено дню поминовения предков — празднику "Дзяды" ("Деды"). В рамках мероприятия участники двигаются от Парка Челюскинцев к урочищу Куропаты, которое находится у МКАД.

Организаторы акции, как и в прошлом году, получили разрешение на проведение шествия от столичных властей.

По оценкам правозащитников, участвуют в мероприятии от двухсот до трехсот человек. Некоторые собравшиеся принесли с собой традиционную оппозиицонную символику — бело-красно-белые флаги и плакаты с лозунгами.

Участники шествия пройдут несколько километров в сторону урочища, после чего проведут там короткий митинг в память о репрессированной советской интеллигенции.

Правоохранительные органы не вмешивались в ход акции, только помогли разрешить конфликт с одним из противников проведения шествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Проведение ежегодной акции было санкционированно столичными властями.

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