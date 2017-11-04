МИНСК 5 ноя — Sputnik. С 5 ноября в России вступает в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без бесплатного багажа. Теперь по некоторым невозвратным билетам не будут включаться норма багажа — только ручная кладь, которая по прежнему остается бесплатной. Ее нормы будут сокращены с 10 до 5 килограммов.

Зато помимо "облегченной" ручной клади пассажир сможет взять с собой в салон самолета рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free.

Вес и габариты рюкзака и пакетов с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.

При при регистрации на рейс перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить ручную кладь. А вот вещи, находящиеся при пассажире не будут маркироваться биркой "ручная кладь".