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Ручную кладь "облегчили": в РФ новые правила провоза багажа в самолетах

05.11.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК 5 ноя — Sputnik. С 5 ноября в России вступает в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без бесплатного багажа. Теперь по некоторым невозвратным билетам не будут включаться норма багажа — только ручная кладь, которая по прежнему остается бесплатной. Ее нормы будут сокращены с 10 до 5 килограммов.

Зато помимо "облегченной" ручной клади пассажир сможет взять с собой в салон самолета рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free.

Вес и габариты рюкзака и пакетов с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.

При при регистрации на рейс перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить ручную кладь. А вот вещи, находящиеся при пассажире не будут маркироваться биркой  "ручная кладь".

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения правил провоза ручной клади в самолетах, которые вступают в силу сегодня, меняют правила провоза ручной клади на авиарейсах РФ.

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