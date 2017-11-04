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Германия потратит €400 млн на спутники-шпионы

05.11.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Бундестаг (парламент) Германии одобрил выделение 400 миллионов евро на покупку трех спутников-шпионов, сообщает газета Markische Allgemeine Zeitung.

Германия потратит €400 млн на спутники-шпионы
© AFP/ Carsten Rehder
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По данным немецких СМИ, парламент одобрил выделение средств ранее. Информацию о будущей покупке издания получили от собственных источников в спецслужбах ФРГ.

Предполагается, что 400 миллионов евро будут выделены Федеральной разведывательной службе ФРК (BND). За эти средства ведомство должно купить три спутника-шпиона.

По данным немецких СМИ, необходимость покупки разведывательных спутников продиктована стремлением властей ФРГ "самостоятельно и быстро" получать информацию о происходящем в мире для составления ситуативных отчетов. Таким образом, данным от спецслужб других стран Германия будет уделять меньше внимания.

Парламент одобрил выделение средств, даже несмотря на протесты левой фракции.

Сейчас решается вопрос о поставщике спутников — это может быть Airbus или компания OHB. Выведены на орбиту аппараты могут быть уже в начале 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство ФРГ хочет "быстро и самостоятельно" получать информацию о происходящем в мире.

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