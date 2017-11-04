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Акция "Дзяды" завершилась без происшествий

05.11.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Ежегодное шествие "Дзяды" ("Деды") завершилось в Минске без происшествий, передает корреспондент Sputnik.

Акция "Дзяды" завершилась без происшествий
© Sputnik / Виктор Толочко
Шествие "Дзяды" проходит в Минске

"Дзяды" – традиционная акция белорусской оппозиции. Ежегодно в рамках мероприятия участники проходят от парка имени Челюскинцев до урочища Куропаты, расположенного около МКАД.

Очередное шествие прошло в Минске в это воскресенье. По оценкам правозащитников, в ней приняли участие от двух до трех сотен человек. Правоохранительные органы количество собравшихся не оценивали.

По завершению шествия участники собрались на небольшой митинг в самом урочище, где организаторы зачитали обращение от живущего в эмиграции белорусского оппозиционера Зянона Пазняка, в свое время выступившего инициатором проведения акции в честь репрессированной интеллигенции.

Акция была согласована столичными властями, сотрудники милиции никак в ее ход не вмешивались.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники акции в воскресенье прошли от парка Челюскинцев до урочища Куропаты.

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