МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Ежегодное шествие "Дзяды" ("Деды") завершилось в Минске без происшествий, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Шествие "Дзяды" проходит в Минске

"Дзяды" – традиционная акция белорусской оппозиции. Ежегодно в рамках мероприятия участники проходят от парка имени Челюскинцев до урочища Куропаты, расположенного около МКАД.

Очередное шествие прошло в Минске в это воскресенье. По оценкам правозащитников, в ней приняли участие от двух до трех сотен человек. Правоохранительные органы количество собравшихся не оценивали.

По завершению шествия участники собрались на небольшой митинг в самом урочище, где организаторы зачитали обращение от живущего в эмиграции белорусского оппозиционера Зянона Пазняка, в свое время выступившего инициатором проведения акции в честь репрессированной интеллигенции.

Акция была согласована столичными властями, сотрудники милиции никак в ее ход не вмешивались.