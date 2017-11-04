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Задержан один из богатейших людей планеты
05.11.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Один из богатейших людей мира, принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал задержан по подозрению в коррупции, передают информагентства.
Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз аль-Сауда продолжает бороться с коррупцией во всех эшелонах власти. Им был создан специальный комитет.
Уже на этих выходных комитет предъявил обвинения в коррупции и отмывании денег десяткам чиновников Саудовской Аравии, в том числеи 11 принцам страны.
Среди задержанных – ранее возглавлявший Минфин Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал. Его называют одним из богатейших людей планеты: состояние принца превышает 20 миллиардов долларов.
В чем подозревают именно Талала, аравийские СМИ пока не сообщают.
Аль-Валид бин Талал – владелец акций таких компаний, как AOL, Apple Inc, Motorola, News Corporation Ltd и других. Помимо прочего, активно он работал с Биллом Гейтсом и корпорацией Microsoft.
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Саудовский принц Аль-Валид бин Талал подозревается в коррупции.
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