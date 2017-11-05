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Большинство жителей Финляндии выступают против членства страны в НАТО

05.11.2017 22:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Многие финны выступают против членства своей страны в НАТО, об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, проведенного по заказу газеты "Хельсингин Саномат".

Выяснилось, что 59% опрошенных жителей выступают против членства Финляндии в НАТО. Поддерживают – 22%, еще 19% не определились.

Согласно исследованию, среди противников вступления в НАТО – различные группы населения вне зависимости от возраста, пола, проживания, занятости и образования.

Исключением стали сторонники Коалиционной партии: 45% поддерживают вступление в НАТО, а у 43% — противоположная точка зрения.

До сих пор остается открытым вопрос поведения финнов в случае вступления Швеции в НАТО.

В понедельник, 6 ноября, в Хельсинки запланирована встреча министров обороны сран Северной Европы, куда также приглашены министры обороны стран Балтии, Нидерландов, Великобритании, Польши и Германии.

В понедельник начнется и официальный визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Финляндию.

 
Теги: Минск
 
 
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В случае вступления Швеции в НАТО число сторонников аналогичного шага в Финляндии увеличится до 33%, однако более половины финнов будут против.

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