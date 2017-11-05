Большинство жителей Финляндии выступают против членства страны в НАТО

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Многие финны выступают против членства своей страны в НАТО, об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, проведенного по заказу газеты "Хельсингин Саномат".

Выяснилось, что 59% опрошенных жителей выступают против членства Финляндии в НАТО. Поддерживают – 22%, еще 19% не определились.

Согласно исследованию, среди противников вступления в НАТО – различные группы населения вне зависимости от возраста, пола, проживания, занятости и образования.

Исключением стали сторонники Коалиционной партии: 45% поддерживают вступление в НАТО, а у 43% — противоположная точка зрения.

До сих пор остается открытым вопрос поведения финнов в случае вступления Швеции в НАТО.

В понедельник, 6 ноября, в Хельсинки запланирована встреча министров обороны сран Северной Европы, куда также приглашены министры обороны стран Балтии, Нидерландов, Великобритании, Польши и Германии.

В понедельник начнется и официальный визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Финляндию.