МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Фантастический фильм студии Marvel "Тор: Рагнарек" выходит в понедельник на большие экраны, сообщили Sputnik кинодистрибьюторы.

Скандинавский бог Тор — один из персонажей вселенной комиксов и фильмов Marvel. По задумке авторов, в современности он занимается спасением мира наряду с другими супергероями — например, с Халком и Железными человеком.

Третий полнометражный фильм серии, "Тор: Рагнарек", выходит в кинотеатрах уже в этот понедельник. Западные зрители могли оценить новую ленту Marvel раньше, поэтому в интернете уже есть первые отзывы на картину.

Так, западные критики и зрители уже назвали "Рагнарек" одним из лучших фильмов студии Marvel: не только героическим и насыщенным дорогими спецэффектами, но и смешным. Оценки у картины в большинстве своем положительные, а посмотреть ее советуют даже тем, кто не увлекается фильмами о супергероях.

По сюжету фильма "Тор: Рагнарек", главный герой сражается вместе с другими супергероями против богини смерти и нависшей над всеми мирами угрозы апокалипсиса.

Режиссером ленты выступил известный по "Реальным упырям" и "Зеленому Фонарю" Тайка Вайтити. Главные роли в третьем "Торе" исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт и Идрис Эльба. Бюджет картины превысил 180 миллионов долларов — впрочем, его создатели ожидают и высокие кассовые сборы.