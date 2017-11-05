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Фильм "Тор: Рагнарек" выходит на большие экраны
06.11.2017 06:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Фантастический фильм студии Marvel "Тор: Рагнарек" выходит в понедельник на большие экраны, сообщили Sputnik кинодистрибьюторы.
Скандинавский бог Тор — один из персонажей вселенной комиксов и фильмов Marvel. По задумке авторов, в современности он занимается спасением мира наряду с другими супергероями — например, с Халком и Железными человеком.
Третий полнометражный фильм серии, "Тор: Рагнарек", выходит в кинотеатрах уже в этот понедельник. Западные зрители могли оценить новую ленту Marvel раньше, поэтому в интернете уже есть первые отзывы на картину.
Так, западные критики и зрители уже назвали "Рагнарек" одним из лучших фильмов студии Marvel: не только героическим и насыщенным дорогими спецэффектами, но и смешным. Оценки у картины в большинстве своем положительные, а посмотреть ее советуют даже тем, кто не увлекается фильмами о супергероях.
По сюжету фильма "Тор: Рагнарек", главный герой сражается вместе с другими супергероями против богини смерти и нависшей над всеми мирами угрозы апокалипсиса.
Режиссером ленты выступил известный по "Реальным упырям" и "Зеленому Фонарю" Тайка Вайтити. Главные роли в третьем "Торе" исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт и Идрис Эльба. Бюджет картины превысил 180 миллионов долларов — впрочем, его создатели ожидают и высокие кассовые сборы.
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Картина стала третьей полнометражной работой о скандинавском боге Торе, ставшем супергероем.
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