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Что посмотреть 7 ноября
06.11.2017 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Наверняка наши папы и мамы, бабушки и дедушки помнят бесконечные очереди и забитые до отказа залы советских кинотеатров. В 60-х и 70-х практически каждый год на экраны выходила картина, которую народ буквально разбирал на цитаты. В основном это были фильмы, которые рассказывали про подвиги и предательство людей, революцию и Гражданскую войну.
7 ноября исполняется
О событиях тех лет написано множество книг, а еще больше снято кинолент. Одних только фильмов о вожде мирового пролетариата насчитается двадцать штук. Среди них советские "Три песни о Ленине" и "Ленин в октябре", итальянский "Ленин. Поезд" и другие.
Редакция Sputnik собрала 11 любимых шедевров классики, которые погрузят вас в атмосферу времен Гражданской войны и революции 1917 года.
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Sputnik выбрал одиннадцать нетленных советских фильмов, которые должен посмотреть каждый человек.
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