Для белорусов, ездящих в Польшу по доверенности, наступили изменения

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Польская сторона уведомила белорусов об изменениях в отношении доверенностях на автомобили для белорусов, пересекающих границу, такая информация содержится на сайте Госпогранкомитета.

Теперь белорусам, выезжающим в Польшу на автомобилях, не находящихся в их собственности, необходимо иметь нотариально заверенную доверенность, при этом документ должен быть переведен на польский язык.

Ранее также была необходима доверенность, однако допускалось, что она может быть заполнена от руки и написана на русском языке.

Отмечается, что документ теперь могут проверить не только на границе, но и сотрудники дорожных служб на территории страны-соседки.

Согласно польскому законодательству, форма доверенности в стране не существует. Новое требование является лишь рекомендацией погранслужбы. Однако на специализированных форумах уже обсуждали случаи "разворота" белорусов с "неправильными" доверенностями.