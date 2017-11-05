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Для белорусов, ездящих в Польшу по доверенности, наступили изменения
06.11.2017 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Польская сторона уведомила белорусов об изменениях в отношении доверенностях на автомобили для белорусов, пересекающих границу, такая информация содержится на сайте Госпогранкомитета.
Теперь белорусам, выезжающим в Польшу на автомобилях, не находящихся в их собственности, необходимо иметь нотариально заверенную доверенность, при этом документ должен быть переведен на польский язык.
Ранее также была необходима доверенность, однако допускалось, что она может быть заполнена от руки и написана на русском языке.
Отмечается, что документ теперь могут проверить не только на границе, но и сотрудники дорожных служб на территории страны-соседки.
Согласно польскому законодательству, форма доверенности в стране не существует. Новое требование является лишь рекомендацией погранслужбы. Однако на специализированных форумах уже обсуждали случаи "разворота" белорусов с "неправильными" доверенностями.
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Доверенность, если автомобиль не находится в собственности, нужна была и раньше, но теперь ее необходимо нотариально заверять и переводить на польский.
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