ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для белорусов, ездящих в Польшу по доверенности, наступили изменения

06.11.2017 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Польская сторона уведомила белорусов об изменениях в отношении доверенностях на автомобили для белорусов, пересекающих границу, такая информация содержится на сайте Госпогранкомитета.

Теперь белорусам, выезжающим в Польшу на автомобилях, не находящихся в их собственности, необходимо иметь нотариально заверенную доверенность, при этом документ должен быть переведен на польский язык.

Ранее также была необходима доверенность, однако допускалось, что она может быть заполнена от руки и написана на русском языке.

Отмечается, что документ теперь могут проверить не только на границе, но и сотрудники дорожных служб на территории страны-соседки.

Согласно польскому законодательству, форма доверенности в стране не существует. Новое требование является лишь рекомендацией погранслужбы. Однако на специализированных форумах уже обсуждали случаи "разворота" белорусов с "неправильными" доверенностями.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доверенность, если автомобиль не находится в собственности, нужна была и раньше, но теперь ее необходимо нотариально заверять и переводить на польский.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пасмурно и тепло с одним днем-исключением. Погода в Могилеве на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика