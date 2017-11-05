МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Три дня продлится первый рабочий визит президента Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера в Республику Беларусь, в ходе которых пройдет встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусский Красный Крест планирует создать свои центры в регионах

"В Министерстве иностранных дел пройдет церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Белорусским обществом Красного Креста", — рассказали в МИД.

Глава международного комитета Красного Креста примет участие в открытии Шестого регионального семинара Международного Комитета Красного Креста по имплементации международного гуманитарного права.

Международный комитет Красного Креста видит своей целью предоставление защиты и оказание помощи пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Представительства организации расположены почти в 80 странах мира.