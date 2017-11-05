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Президент "Красного креста" впервые приедет в Беларусь

06.11.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Три дня продлится первый рабочий визит президента Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера в Республику Беларусь, в ходе которых пройдет встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Президент "Красного креста" впервые приедет в Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В Министерстве иностранных дел пройдет церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Белорусским обществом Красного Креста", — рассказали в МИД.

Глава международного комитета Красного Креста примет участие в открытии Шестого регионального семинара Международного Комитета Красного Креста по имплементации международного гуманитарного права.

Международный комитет Красного Креста видит своей целью предоставление защиты и оказание помощи пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Представительства организации расположены почти в 80 странах мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Петер Маурер вместе с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем подпишут меморандум о взаимопонимании.

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