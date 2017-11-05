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Украинец неудачно приехал на родину из Турции с 43 iPhone X
06.11.2017 16:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Украинец был задержан при попытке вывоза из Турции 43 смартфонов iPhone X, сообщила в понедельник Госпогранслужба Украины.
Инцидент произошел в аэропорту Одессы при оформлении рейса, следовавшего из Стамбула.
"Общей группой в составе пограничников, представителей Службы безопасности Украины и таможни не допущено перемещения 43 iPhone X без надлежащего оформления", — рассказали пограничники.
Кроме партии смартфонов у задержанного было обнаружено 25 чехлов к ним. Телефоны были изъяты, их стоимость предварительно оценена почти в 50 тысяч долларов.
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Партия смартфонов стоимостью почти 50 тысяч долларов, а также 25 чехлов к ним, была изъята.
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