Украинец неудачно приехал на родину из Турции с 43 iPhone X

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Украинец был задержан при попытке вывоза из Турции 43 смартфонов iPhone X, сообщила в понедельник Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел в аэропорту Одессы при оформлении рейса, следовавшего из Стамбула.

"Общей группой в составе пограничников, представителей Службы безопасности Украины и таможни не допущено перемещения 43 iPhone X без надлежащего оформления", — рассказали пограничники.

Кроме партии смартфонов у задержанного было обнаружено 25 чехлов к ним. Телефоны были изъяты, их стоимость предварительно оценена почти в 50 тысяч долларов.