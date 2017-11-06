Кевина Спейси будут лечить от сексуальной зависимости

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Голливудский актер Кевин Спейси, обвиненный домогательствах, будет лечиться от сексуальной зависимости в клинике в штате Аризона, сообщает Daily Mail .

На минувшей неделе представитель Спейси рассказал, что актер собирается пройти курс лечения. Однако ни место, ни характер лечения не уточнялись.

По информации СМИ, Спейси уже находится в клинике Meadows в Аризоне и начал проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости. Месяц лечения в клинике стоит 36 тысяч долларов. На сайте Meadows указывается, что учреждение имеет лучшую программу излечения от данной проблемы. В ходе лечения актер сможет заниматься верховой ездой, йогой, китайским боевым искусством тайцзицюань и медитацией.

Ранее в эту же клинику прибыл голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который также намерен избавиться от сексуальной зависимости.

Напомним, Спейси оказался в центре секс-скандала после того, как американский актер Энотни Рэпп рассказал, о домогательствах звезды Голливуда. В свою очередь Спейси заявил, что не помнит инцидента с несовершеннолетним Рэппом, но все принес ему свои извинения. После этого актер признался, что он гей. Вскоре Спейси стали обвинять в сексуальных домогательствах и другие мужчины-актеры.

Во вторник стало известно, что кинокомпания Sony Pictures снимает фильм "Все деньги мира" со Спейси в главной роли с показа на кинофестивале AFI Fest в Калифорнии. Ранее сообщалось, что компания Netflix отказалась от сотрудничества с актером при производстве сериала "Карточный домик".