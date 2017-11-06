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Кевина Спейси будут лечить от сексуальной зависимости

07.11.2017 08:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Голливудский актер Кевин Спейси, обвиненный домогательствах, будет лечиться от сексуальной зависимости в клинике в штате Аризона, сообщает Daily Mail.

На минувшей неделе представитель Спейси рассказал, что актер собирается пройти курс лечения. Однако ни место, ни характер лечения не уточнялись.

Кевина Спейси будут лечить от сексуальной зависимости
© AFP/ Nicholas Kamm
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По информации СМИ, Спейси уже находится в клинике Meadows в Аризоне и начал проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости. Месяц лечения в клинике стоит 36 тысяч долларов. На сайте Meadows указывается, что учреждение имеет лучшую программу излечения от данной проблемы. В ходе лечения актер сможет заниматься верховой ездой, йогой, китайским боевым искусством тайцзицюань и медитацией.

Ранее в эту же клинику прибыл голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который также намерен избавиться от сексуальной зависимости.

Напомним, Спейси оказался в центре секс-скандала после того, как американский актер Энотни Рэпп рассказал, о домогательствах звезды Голливуда. В свою очередь Спейси заявил, что не помнит инцидента с несовершеннолетним Рэппом, но все принес ему свои извинения. После этого актер признался, что он гей. Вскоре Спейси стали обвинять в сексуальных домогательствах и другие мужчины-актеры.

Во вторник стало известно, что кинокомпания Sony Pictures снимает фильм "Все деньги мира" со Спейси в главной роли с показа на кинофестивале AFI Fest в Калифорнии. Ранее сообщалось, что компания Netflix отказалась от сотрудничества с актером при производстве сериала "Карточный домик". 

 
Теги: Минск
 
 
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Компанию актеру составит продюсер Харви Вайнштейн, он прибыл в клинику накануне.

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